Evropa musí být silnější, zdůraznil Merz v projevu. Macron mluvil o volbách

Německý kancléř Friedrich Merz v novoročním projevu zdůraznil, že Evropa musí v roce 2026 silněji prosazovat své zájmy, aby si zajistila prosperitu a mír. Proslov měl rovněž francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten ujistil, že udělá vše pro to, aby se prezidentské volby v roce 2027 odehrály bez zahraničního vměšování.
Německý kancléř Friedrich Merz během natáčení novoročního projevu (19. prosince 2025) | foto: Kay Nietfeld/DPAAP

Merz řekl, že nemilosrdná válka, která zuří na prahu Evropy, představuje přímou hrozbu pro svobodu a bezpečnost všech Evropanů. „Stále jasněji vidíme, že ruská agrese byla a je součástí plánu namířeného proti celé Evropě,“ uvedl a dodal, že Německo denně čelí sabotážím, špionáži a kybernetickým útokům.

Další výzvou je podle něj protekcionismus v globální ekonomice. Kancléř upozornil, že Evropa a její závislost na dovozu surovin z jiných zemí je stále častěji využívána proti ní.

„Neustále omezujeme byrokracii a prosazování německé konkurenceschopnosti klademe na první místo žebříčku našich priorit,“ řekl.

Německo se současně potýká také s ekonomickými problémy způsobenými celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě vztahy mezi USA a Německem potažmo s Evropou byly dalším bodem Merzova projevu. Spojené státy od konce druhé světové války platily za garanta bezpečnosti v Evropě, Trumpova politika však podle kancléře naznačuje, že by se tato role mohla v budoucnu změnit.

„Pro nás Evropany to znamená, že musíme mnohem důrazněji hájit a prosazovat své zájmy sami,“ podotkl Merz a dodal, že Evropa se nesmí bát, ale naopak musí vzít věci do vlastních rukou.

Podle kancléře může být následující rok pro Německo i pro celou Evropu rozhodující. „Může to být rok, ve kterém se Německo a Evropa s novou silou znovu vrátí k desetiletím míru, svobody a prosperity,“ uvedl Merz.

Podle jeho slov geopolitické, ekonomické a technologické změny představují globální zlom, a záleží pouze na Německu, jak se s nimi vypořádá. „Nejsme oběťmi vnějších okolností. Nejsme vydáni na milost velmocím. Nemáme svázané ruce,“ prohlásil kancléř.

Budu pracovat do poslední vteřiny, řekl Macron

Také francouzský prezident Macron zmínil v projevu cizí vměšování, v tomto případě však v souvislosti s volbami. „Udělám vše pro to, aby prezidentské volby proběhly co nejklidněji, zejména bez jakéhokoli zahraničního vměšování,“ prohlásil francouzský prezident podle agentury AFP.

Zahraniční digitální vměšování, pokusy o manipulaci s veřejným míněním na sociálních sítích a útoky počítačových pirátů se v posledních letech rozmohly během většiny volebních kampaní ve Francii a komunální volby v březnu 2026 a prezidentské volby v roce 2027 nebudou výjimkou, uvádí Viginum, služba odpovědná za boj proti těmto destabilizačním snahám.

Když hovořil o konci svého funkčního období, šéf státu slíbil, že bude pracovat „až do poslední vteřiny a každý den se bude snažit naplnit mandát, který jste mi svěřili“, dodala stanice BFMTV na svém webu.

