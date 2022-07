Udělal bych to znovu, jsem na to pyšný. Macron hájí spolupráci s Uberem

„Jsem velmi hrdý na to, co jsem udělal,“ řekl Macron novinářům během úterní návštěvy regionu Isère na jihovýchodě země. Bylo to jeho první veřejné prohlášení týkající se uniklých dat.

Uber Files Složky společnosti Uber obsahují interní zprávy vedoucích pracovníků z let 2013 až 2017. Unikly od bývalého lobbisty společnosti Uber Marka MacGanna do britského deníku The Guardian, který je sdílel s dalšími mediálními organizacemi. Soubory označené Uber Files mají více než 124 000 záznamů, včetně 83 000 mailů a 1 000 dalších souborů zahrnujících konverzace.

Dokumenty v úterý dominovaly části debaty ve francouzském parlamentu, při které opoziční strany volaly po vyšetřování případu. Macron sklidil kritiku za to, že údajně plnil příkazy společnosti Uber na úkor práv zaměstnanců a proti vůli levicové vlády, které v té době sloužil.

„Setkal jsem se se zahraničními podnikateli – hrůza!“ řekl sarkasticky. „Pokud vytvořili ve Francii pracovní místa, pak jsem na to opravdu hrdý. A víte co? Zítra a pozítří bych to udělal znovu,“ reagoval na kritiku prezident.

„Musíme bojovat za to, aby mladí lidé, kteří pocházejí z obtížného prostředí, dostali práci,“ dodal.

Někteří členové opozice označili uniklé dokumenty za hrozící státní skandál a potenciální důkaz střetu zájmů.

Macron minulý měsíc ztratil v parlamentních volbách absolutní většinu, takže je vystaven větší kontrole než ve svém prvním funkčním období a je pod politickým tlakem svých krajně levicových i krajně pravicových oponentů.

„Vaším cílem je pomoct Uberu vytvořit společnost, ve které pracující nebudou mít žádná práva. Je to kolektivní sociální sebevražda,“ prohlásila v úterý na adresu vlády v Národním shromáždění levicová poslankyně Danielle Simonnetová.

Macron se v době, kdy byl ministrem hospodářství, netajil svou obecnou podporou společnosti Uber. Francouzské prezidentství, které bylo před zveřejněním dokumentů požádáno o komentář, v prohlášení pro The Post a další média uvedlo, že „tehdejší hospodářská politika a politika zaměstnanosti, jichž se Macron aktivně účastnil, jsou dobře známé“ a že jeho „funkce ho přirozeně vedla k setkávání a interakci s mnoha společnostmi“.

Jako ministr lobboval, vládě to ale nevadí

Ze spisů Uberu však vyplývá, že jeho podpora šla dál, než se lidé dosud domnívali. Podle dokumentů manažeři a lobbisté Uberu Macronovi věřili, že je ochoten se za ně tlačit na regulační orgány, aby byly „méně konzervativní“ při výkladu pravidel omezujících činnost společnosti. Také od něj očekávali, že se pokusí zmírnit pravidla, která bránila expanzi společnosti ve Francii.

Macronovi spojenci se tento týden zdáli být připraveni obhajovat jeho vztahy se společností. Ministr pro rozpočet Gabriel Attal v úterý popsal rozhořčení jako přehnané. „Jako obvykle děláme tunu pěny z gramu mýdla,“ řekl v televizi BFM. „Nevidím v tom žádný problém.“

Ačkoli dokumenty končí rokem 2017, kdy byl Macron zvolen prezidentem, přímo se týkají i toho, jak se od té doby snaží realizovat svůj program. Spisy by tak mohly vyvolat nepříjemné otázky pro Macrona a jeho příznivce.

Macron, který v dubnu svůj prezidentský post obhájil, usiloval o liberalizaci francouzské ekonomiky. Podle jeho kritiků to ale zahrnovalo převálcování každého, kdo si dovolil vznést obavy ohledně sociálních dopadů jeho rozhodnutí.

Předseda krajní levice Jean-Luc Mélenchon si pravidelně stěžoval na „uberizaci“ francouzské společnosti, což je souhrnný termín používaný pro rozvozové služby a doručování zásilek domů, a ohradil se proti Macronově podpoře odvětví, které podle něj podkopává práva zaměstnanců. Mélenchon je nyní veřejnou tváří největšího opozičního bloku v dolní komoře parlamentu.

A právě členové a spojenci Mélenchonovy strany Nepoddajná Francie patřili tento týden k nejhlasitějším kritikům.

Macronův „boj není na podporu mladých lidí ‚z obtížného prostředí‘“, napsala na Twitteru Mathilde Panotová, lídryně aliance v parlamentu. Místo toho Macronovo jednání s Uberem podpořilo „generální ředitele, kteří se nerušeně přiživují na zádech na sebe pracujících a nechráněných řidičů,“ napsala Panotová.

Chapadla Uberu dosáhla i do Evropské komise

Vedle Macrona měla za Uber tajně lobbovat i bývalá místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová. Ta po svém odchodu z komise začala v roce 2016 pracovat právě pro Uber, jehož zájmy tehdy v unijní exekutivě hájila.

„Komise se rozhodla poslat dopis bývalé místopředsedkyni Kroesové se žádostí o vyjasnění informací prezentovaných v médiích,“ řekl novinářům mluvčí Balázs Ujvari bez dalších podrobností.

Podle informací britského listu se Kroesová pokoušela pomoci firmě zlepšit si obraz v očích nizozemského premiéra Marka Rutteho a dalších představitelů země, odkud někdejší eurokomisařka pochází. Zástupci organizací monitorujících činnost lobbistů soudí, že by mohlo jít o porušení etických pravidel EU. Pokud by komise dospěla ke stejnému závěru, mohla by například Kroesové snížit doživotní rentu, na kterou má jako někdejší členka sboru komisařů nárok.

Sama Kroesová obvinění z porušení pravidel podle britského listu odmítá. Například organizace Corporate Europe Observatory přitom na její údajné projevy náklonnosti k Uberu datující se do roku 2014 upozorňovala již před třemi lety.