Hojnost a bezstarostnost končí, přichází velký otřes, prohlásil Macron

„To, co zažíváme, je spíše velký otřes a velký převrat,“ uvedl Macron. „Již několik let zažíváme konec něčeho, co by se mohlo zdát jako hojnost. Konec hojnosti produktů a technologií, o kterých jsme se domnívali, že je budeme mít kdykoliv k dispozici,“ dodal prezident.

Zmínil také nedostatek materiálů a vody a nutnost začít jednat. V souvislosti s nedávnými lesními požáry poděkoval hasičům.

Macron má stále menší oblibu mezi občany, ukázal víkendový průzkum společnosti Ifop. S Macronovými výkony je spokojeno 37 procent lidí, o jeden procentní bod méně než o měsíc dříve. Kroky premiérky Élisabeth Borneové schvaluje 41 procent dotazovaných. Za poslední měsíc si polepšila o tři procentní body a předstihla Macrona, píše server BFM TV.

Macron zažil sedmibodový propad popularity v červnu po relativním neúspěchu jím podporované koalice v parlamentních volbách. Teď se názor veřejnosti na prezidenta stabilizoval, píše Le Journal du Dimanche.

Poprvé od začátku pandemie covidu-19 nemá Macron nadpoloviční podporu u žádné skupiny obyvatelstva. Ztrácí dokonce i u skupin, které mu tradičně důvěřují, včetně voličů a sympatizantů jeho Republiky v pohybu (LREM) nebo šéfů firem.

Naopak Borneová si podle průzkumu výrazně polepšila u mladých lidí do 24 let (o 12 procentních bodů) a u živnostníků a řemeslníků (o devět bodů).

Naladění společnosti, která má ve větší oblibě premiéra než prezidenta, není ve Francii nové, píše agentura Anadolu. Premiér François Fillon byl oblíbenější než prezident Nicolas Sarkozy, stejně tak Manuel Valls předběhl Françoise Hollandea, píše Anadolu. Dlouhodobě nejoblíbenějším francouzským politikem je expremiér Édouard Philippe, který vedl vládu během Macronova prvního mandátu.