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Emiráty varovaly před masakry Hamásu, Netanjahu to ignoroval, tvrdí kniha

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  11:23
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026) | foto: Reuters

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Prezident Spojených arabských emirátů (SAE) Muhammad bin Zajd v září 2023 varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že hrozí velký útok z palestinského Pásma Gazy na Izrael, tvrdí podle deníku Haarec kniha dvou novinářů. Netanjahu podle tohoto zdroje varování od lídra SAE nepředal tajným službám a uvedl, že má situaci v Gaze pod kontrolou. Netanjahuův úřad tyto informace označil za absolutní lež.

Prezident SAE bin Zajd podle knihy, z níž cituje Haarec a která je založená na svědectví vysokých činitelů z Izraele či emirátů, telefonoval Netanjahuovi 23. září 2023. Varoval ho, že tehdejší lídr Hamásu Jahjá Sinvár plánuje velký útok proti Izraeli, který způsobí krveprolití a bude mít negativní důsledky pro celý region. Zpráva se odvolává i na poradce prezidenta bin Zajda, podle něhož byl lídr SAE tehdy překvapen klidnou Netanjahuovou reakcí. Izraelský premiér mu řekl, že má situaci v Gaze pod kontrolou a že akce Hamásu se zřejmě uskuteční na Západním břehu Jordánu.

V knize se podle portálu The Times of Israel (ToI) také uvádí, že tehdejší šéf tajné služby Šin Bet Ronen Bar 1. října 2023 opět navrhl důrazné kroky proti Hamásu, včetně atentátu na vysoce postavené představitele. Netanjahu ale v této věci tehdy nijak nerozhodl a řekl, že tajná služba má předkládat návrhy a jeho úkolem je zvážit je a rozhodnout. O varování od lídra SAE se tehdy tajné službě nezmínil.

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Netanjahu čelí dlouhodobě od mnohých kritice, že jako premiér nezajistil bezpečnost izraelských občanů a podcenil opakovaná varování vysoce postavených činitelů armády a tajných služeb, která přicházela několik měsíců před útokem Hamásu. Podle nich se premiér dál držel teze, že Hamás nemá zájem na válce. Netanjahuova vláda se před 7. říjnem 2023 více soustředila na boj s palestinskými radikály na Izraelem okupovaném Západním břehu.

Haarec citoval z nové knihy nazvané Rukojmí: 843 dnů opuštěn, kterou napsali novináři Šlomi Eldar a Ruth Juvalová. Vycházejí v ní z rozhovorů s desítkami zdrojů, včetně vysokých představitelů v Izraeli a dalších zemích. Podle nich o obsahu 45minutového telefonátu lídra SAE s Netanjahuem byli informováni tři vysocí zahraniční představitelé.

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K informacím z knihy o varování před 7. říjnem se vyjádřili i izraelští opoziční lídři. „Stále více a více náznaků poukazuje na stejný závěr: Netanjahu slepě zavedl Izrael do katastrofy ze 7. října,“ uvedl bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot, jeden z hlavních rivalů Netanjahua v parlamentních volbách, které se v Izraeli konají 27. října. Eisenkot Netanjahuovi už začátkem roku 2024 přičetl díl odpovědnosti za 7. říjen 2023 právě s tím, že podcenil mnohá varování.

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„Netanjahu dostal desítky varování ohledně 7. října a všechna je ignoroval. Není způsobilý k výkonu funkce,“ uvedl dnes Eisenkot. „Jakmile bude sestavena nová vláda, zřídíme státní vyšetřovací komisi, která vyšetří a objasní, co Netanjahu věděl a co nevěděl,“ dodal Eisenkot podle ToI. Netanjahu také po celou dobu války, v níž od loňského října platí, opakovaně porušované, příměří, odmítal zřídit k útoku Hamásu a událostem před a po něm vyšetřovací komisi.

Také další opoziční lídr Jair Golan premiéra kritizoval. „Netanjahu je nezpůsobilý (pro výkon funkce). Jeho místo je ve vězení za zločiny proti Státu Izrael,“ napsal dnes Golan na síti X. „Věděl to. Byl varován,“ dodal generálmajor v záloze Golan.

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