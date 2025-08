Nejstarší dítě světa. V USA se narodil chlapec z embrya zmrazeného v roce 1994

Lindsey a Tim Pierceovi ze státu Ohio embryo „adoptovali“ od dárkyně, která ho nechala zmrazit před 31 lety. V listopadu 2024 bylo přeneseno do dělohy Pierceové, která minulý víkend porodila miminko Thaddeuse.

Na začátku 90. let se Linda Archerdová rozhodla, že se pokusí otěhotnět pomocí umělého oplodnění (IVF) poté, co se jim s manželem nedařilo počít přirozenou cestou. Výsledkem byly v roce 1994 čtyři embrya. Jedno bylo zavedeno do dělohy Archerdové, které se následně narodila dcera, biologická sestra Thaddeuse. Té je nyní 30 let a sama má desetileté dítě. Další tři embrya byla zmrazena a uložena.

Když se s manželem rozvedli, Archerdová se dozvěděla o takzvané adopci embryí. Jedná se o typ dárcovství embryí, při kterém mají dárci i příjemci vliv na to, komu budou embrya darována. Archerdová si přála, aby její embryo „adoptoval“ bělošský křesťanský manželský pár, což vedlo k adopci embrya manželi Pierceovými.

Před Thaddeusem se narodily děti z embryí starých 27 a 30 let. Takové případy jsou však vzácné, protože jen málo organizací je ochotno přijmout stará embrya. Znepokojuje je totiž doba a způsob jejich skladování.