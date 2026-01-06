V Paříži se opět sešla koalice ochotných. Českou republiku zastupuje Babiš

V Paříži se v úterý koná další setkání zástupců zemí z takzvané koalice ochotných.Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal také zástupce EU i Severoatlantické aliance. Českou republiku tam zastoupil premiér Andrej Babiš. Dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který prohlásil, že diplomacie a pomoc jeho zemi musí jít ruku v ruce.

„Rusko nepolevuje ve svých úderech na naši zemi,“ uvedl na síti X Zelenskyj. Ukrajina nyní podle něj potřebuje posílit vzdušnou obranu, ochránit obyvatele i kritickou infrastrukturu. „Každá dodávka systémů a raket protivzdušné obrany zachraňuje životy a zvyšuje šance na diplomatické řešení,“ doplnil prezident.

Premiér Andrej Babiš dorazil do Elysejského paláce, kde ho přivítal francouzský prezident Emmanuel Macron. V Paříži se koná jednání lídrů takzvané koalice ochotných. (6. ledna 2025)
Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová na setkání v Paříži. (6. ledna 2026)
Předsedkyně Evropské komiseUrsula von der Leyenová na koalici ochotných v Paříži. (6. ledna 2026)
Emmanuel Macron hostí setkání evropských lídrů v Paříži. (6. ledna 2026)
Právě o ukrajinské obranyschopnosti a jejích reálných vojenských kapacitách spolu podle Zelenského oba prezidenti hovořili. „Také jsme měli velmi podstatnou diskuzi o diplomacii a našich dalších společných krocích,“ napsal Zelenskyj.

Z dnešního jednání lídrů, na kterém Českou republiku poprvé zastupuje premiér Andrej Babiš, vzejdou podle Zelenského důležité politické kroky. Vedle zástupců států se schůzky účastní také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

Babiš dorazil do Paříže na jednání koalice ochotných, Rubio nepřijel

Zelenskyj do Elysejského paláce přijel v úterý krátce po poledni. Po setkání s Macronem měl absolvovat také společný oběd s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Zelenskyj ale setkání se zástupci Spojených států nezmínil.

Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem. Součástí této iniciativy více než 30 zemí je také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států.

Babiš pojede do Paříže na setkání koalice ochotných, k Okamurovi se nevyjádřil

Postoj, který zaujme Babiš vůči této iniciativě, není dosud jasný. V minulosti byl ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý.

