Spisovatelka mluví o znásilnění od své první lásky i o odpuštění

Mohla byste říct něco o Tomovi jako ta šestnáctiletá dívka, která ho tehdy potkala a zamilovala se do něj?

Byla jsem šestnáctiletá dívka žijící na Islandu, která dospěla až trochu později. Ani jsem nezažila vážné zamilování, dokud nepřišel den, kdy na mou střední školu přišel osmnáctiletý australský student na výměnném pobytu. Tom Stranger s nádherným opálením, stylovým plnovousem a světáckými způsoby, které mi vyrazily dech. Byl to něžný, výřečný čestný student, sportovec a gentleman, který okouzlil i mou matku. V mých představách byl prostě dokonalý a já se poprvé v životě bezhlavě zamilovala.

Thordis Elva Thorvaldsdottir Islandská spisovatelka, řečnice a aktivistka za rovnost pohlaví.

Za svou činnost v oblasti prevence násilí převzala na rodném Islandu v roce 2015 cenu Žena roku.

V roce 2017 se stala jednou z vůdčích osobností MeToo.

V témže roce vydala knihu South of Forgiveness (Chci se ti podívat do očí, NextPage Media, 2024).

Mohla byste teď popsat totéž, ale už ne z pohledu šestnáctileté dívky, nýbrž z pohledu ženy, kterou Tom znásilnil?

Jednou z nejvíce mylných představ o sexuálním násilí je, že se ho dopouštějí „zrůdy“. Netřeba dodávat, že znásilnění je zrůdný čin, ale skutečnost je taková, že znásilnění páchají nejrůznější lidé, včetně mužů, kteří okouzlují naše matky, mužů, do nichž se zamilováváme, a dokonce i mužů, které si bereme. To neznamená, že násilí, kterého se dopouštějí, je méně závažné – ve skutečnosti je pro oběti ještě těžší pochopit, že se jedná o násilí, a požádat o pomoc. Pokud vám člověk, který tvrdí, že vás miluje, dokáže takhle hluboce ublížit, komu pak můžete věřit?

Výsledkem bylo, že muž, který mě znásilnil, byl tentýž něžný, pohledný a okouzlující chlapec, do kterého jsem se zamilovala. Tato skutečnost mě uvrhla do tak hlubokého zmatku, že mi trvalo rok nebo dva, než jsem dokázala plně pochopit, že to, co mi udělal, bylo skutečně znásilnění. Když jsem si to uvědomila, měl už za sebou výměnný program a odstěhoval se zpátky do Austrálie, takže příležitost vznést obvinění mě minula. Snažila jsem se hodit minulost za hlavu a jít dál, myslela jsem si, že je to jediná možnost, ale bojovala jsem s posttraumatickým stresem a různými negativními obrannými mechanismy. Trvalo mi devět let, než jsem se Tomovi konečně postavila v dopise, který jsem mu poslala, aniž bych očekávala, že dostanu odpověď zpět. K mému překvapení mi odpověděl vyznáním, které mezi námi vyvolalo dlouhou korespondenci.

Hned v první kapitole své knihy píšete: „Ten člověk, který mi odmítl zavolat lékařskou pomoc, když jsem byla sotva při vědomí a křečovitě zvracela, a který se mě místo toho rozhodl nekonečné dvě hodiny znásilňovat, nebyl ani cizí. Ne, ten člověk byl má první láska.“ Proč si myslíte, že sexualizované násilí tak často spáchá někdo, kdo je nám blízký?

Myslím, že většina sexuálního násilí se rodí z pocitu pachatele, že má nárok na vás i vaše tělo. A čím více si druhého nárokuje, tím spíše věří, že má právo s ním nakládat, jak uzná za vhodné. Tom strávil mnoho let litováním svých činů a analyzováním toho, co udělal. A dospěl k závěru, že si tehdy myslel, že mu mé tělo patřilo, protože jsem byla jeho přítelkyně. Myslím, že představy o tom, že vlastníme své blízké, nebo máme právo na sex s nimi, vysvětlují, proč se sexuálního násilí tak často dopouští někdo blízký.

Proč jste se s Tomem rozhodli setkat? A proč právě v Kapském Městě?

Během naší písemné korespondence jsem si uvědomila, že Tom se změnil v člověka, který už nikdy nebude sexuálně zneužívat a hluboce lituje toho, co udělal. Nechtěl nic jiného než převzít odpovědnost za své činy v naději, že mi to pomůže uzdravit se a osvobodit se od břemene viny a hanby, které jsem neprávem nesla po mnoho let.

Chtěla jsem, aby naše setkání, o němž jsem věděla, že nám oběma změní život a při kterém budeme oba zranitelní, proběhlo na neutrální půdě. Na internetu jsem našla nástroj nazvaný „poloměr na mapě“ a zadal jsem do něj naše rodná města – Reykjavík a Sydney. Ukázalo se, že Kapské Město je přesně uprostřed.

Co nejdůležitějšího se během schůzky stalo nebo bylo řečeno? Co vám pomohlo uzavřít traumatickou zkušenost?

Nejdůležitější pro mě bylo samotné setkání. Téměř šestnáct let jsem zpracovávala to, co mi Tom udělal. Z toho osm let jsem si s ním dopisovala o událostech té noci, kdy mě znásilnil, a o tom, jak to později ovlivnilo život nás obou. Chtěla jsem se přestat zabývat svou minulostí a začít se soustředit na budoucnost, ale uvědomila jsem si, že prostřednictvím e-mailu to nemohu uzavřít. Když něco tak hluboce utvářelo váš život a tak dlouho vám zasahovalo až do nitra, jediným způsobem, jak to uzavřít, je podle mého názoru osobní setkání.

A podařilo se?

Ano, je něco velmi mocného na tom, když se postavíte svému strachu a podíváte se minulosti do očí. To mě nakonec nejvíc posílilo a uzdravilo. Když jsem stála tváří v tvář muži, který mi navždy změnil život, a uvědomila si, že už nade mnou nemá žádnou moc, že jsem se osvobodila. Už jsem netoužila po tom, abych ho trestala. Už jsem také neměla potřebu šťourat se ve svých ranách. Prostě jsem chtěla novou budoucnost pro šestnáctiletou dívku, které kdysi ublížil, a osmnáctiletého chlapce, který se dopustil největší chyby svého života. Chtěla jsem, aby z toho vzešlo něco dobrého pro ty mladé lidi, kterými jsme kdysi byli.

Nedokážu si dost dobře představit, s jakými pocity jste do Kapského města jela.

Byl jsem nervózní z toho, že si strhávám náplast ze svých ran. Zároveň jsem ale byla konečně připravená uzavřít tuto kapitolu své cesty za uzdravením. Když letadlo přistálo v Kapském Městě, měl jsem chvilkové výčitky a přemýšlela jsem: Proč jsem si prostě nezajistila terapeuta a láhev vodky, jak by to udělal normální člověk? Byl to intenzivní týden, který mě navždy změnil.

Pachatele zbavujeme lidskosti

Dlouho jsem při čtení knihy přemýšlela o svých pocitech, ale těžko se mi hledalo pro Toma pochopení a sympatie. Jak jste je našla vy?

Myslím, že sympatie není to správné slovo, které by vystihlo mé pocity vůči Tomovi. Nelituji ho ani neomlouvám. Měl na výběr a udělal hrozné rozhodnutí. Proti svému nejlepšímu svědomí zneužil někoho, koho miloval. Je za to plně zodpovědný.

Ale nevěřím, že by nějaká lidská bytost prošla životem, aniž by něco nepokazila, neudělala hrozná rozhodnutí, nebo neublížila lidem kolem sebe. Víc mě zajímá, jak člověk reaguje, když už něco pokazí. Když byl kdysi Donald Trump obviněn ze sexuálního napadení, celou situaci bagatelizoval a označoval za „běžnou součást mužské kultury“. Tom udělal pravý opak – veřejně se přiznal ke svým činům a zdůraznil škody, které způsobil, s nadějí, že to může pomoci ostatním lidem a v konečném důsledku zabránit násilí. Odsuzuji násilí, kterému mě Tom vystavil, a zároveň mám respekt ke způsobům, kterými se to následně snažil odčinit. Tyto dvě věci mohou platit zároveň.

Co pro vás znamená odpuštění?

Mnoho lidí má tendenci vnímat odpuštění jako něco, co uděláte pro viníka. Jako akt laskavosti vůči němu. Pro mě je to naopak. Odpuštění dělám pro sebe, abych se osvobodila. Bez ohledu na to, zda si pachatel zaslouží, nebo nezaslouží odpuštění. Protože já si zasloužím smír. Lidé mají tendenci mluvit o odpuštění jako o vznešené, křehké věci se svatozáří. Není tomu tak. Odpuštění má na tváři bahno. Kolena zkrvavená od plazení. Vykloubené rameno si zacvakne zpátky na místo, než zvedne čepel meče, a přetrhne pouto s minulosti. Odpuštěním zároveň uznáváme, že byla způsobena bolest. Protože bez ní by nebylo co odpouštět.

Později jste se s Tomem postavila i na jeviště, napsali jste spolu knihu... zkrátka jste ho zobrazila jako lidskou bytost s důležitým příběhem, což vlastně není tak časté u lidí, kteří se dopustí takového činu. Pro někoho je to jistě kontroverzní.

To určitě, faktem ale je, že násilníci se najdou i mezi našimi hvězdnými sportovci, obdivovanými umělci, důvěryhodnými politiky nebo v kruzích našich přátel. Můžeme se tvářit, že tito lidé vlastně lidmi nejsou, ale to je omyl. Ano, znásilnění je nelidská věc, ale děje se v každé lidské společnosti na světě. Pokud ho chceme vymýtit, musíme pochopit, co některým lidem umožňuje se ho dopouštět, což je nemožné, pokud zároveň popíráme jejich lidskost. Nikdy se nedostaneme ke kořenům problému, pokud odmítáme vidět souvislosti, do kterých patří.

Chápu, že pro některé lidi je to těžko stravitelná věc. Činy brutality a násilí nás pochopitelně rozčilují; hloubka našeho hněvu ukazuje hloubku naší lásky k bližním. Je přirozené chtít se od toho distancovat, zbavit pachatele lidskosti. Jejich dehumanizace však vytváří iluzi, že jsou jiným živočišným druhem než my, méně lidským než my, mají menší hodnotu než my – a právě toto smýšlení umožňuje pachatelům páchat sexuální útoky. Pokud chceme snížit množství násilí ve světě, musí být prvním krokem přerušení cyklu dehumanizace. Ano, je to těžké, ale žádná důležitá změna v dějinách světa se neobešla bez nepohodlí a obětí.

Změnil se od té doby a v průběhu odpuštění, váš vztah k vlastnímu tělu? A k sobě samé?

Ano! Když jsem byla ještě uvězněná v sebeobviňování, než jsem se Tomovi postavila a předala mu zodpovědnost, vybíjela jsem si stud na vlastním těle. Trestala jsem se různými způsoby – poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním a dalšími destruktivními způsoby. Dnes jsem se svým tělem smířená a nesmírně si ho vážím. Přivedlo na svět děti, věrně mi sloužilo a zaslouží si mou lásku a uznání. To, jak se k mému tělu chovali ostatní lidé, nevypovídá nic o mně, ale spíše všechno o nich. Mít tělo je pozoruhodná věc a já si každý den připomínám, že si mám užívat tělesné zážitky, ať už je to cvičení jógy, objímání mých dětí nebo pochutnání si na lahodném kousku čokolády.

Co vás tato zkušenost naučila? A co se z knihy mohou naučit čtenáři?

Zrovna dnes jsem si na Facebooku přečetla příspěvek jedné české čtenářky mé knihy. Napsala: „Tenhle příběh se skutečně stal. A i přesto, o jaké téma jde, je to ta nejoptimističtější kniha, jakou jsem za dlouhou dobu četla. Tolik odvahy a upřímnosti a snahy o to, slyšet toho druhého. A to všechno během jednoho týdne. Je to kniha s mnoha vrstvami a věřím, že osloví mnohem širší publikum, než by se na první pohled mohlo zdát.“

To mi udělalo radost, protože s tím bezvýhradně souhlasím. Uzdravení z traumatu, ať už bylo jakékoliv, má podobnou cestu. Také sebeobviňování a stud jsou univerzální pocity, s nimiž se většina z nás někdy v životě potýká, stejně jako s potřebou požádat o odpuštění nebo ho udělit.

Nakonec si myslím, že moje kniha je spíše o složitosti lidských emocí a existence než o „memoárech o zneužívání“, na které se někdy zužuje. A rozhodně je optimistická! Chce to náklaďák optimismu, možná i určitou míru naivity, aby si člověk myslel, že jednotlivec může změnit svět k lepšímu. Ale když se podíváte do historie, beznadějní optimisté jsou lidé, kteří nakonec provedou změny, jež ostatní považují za nemožné. Takže mi nevadí, když mě někdo označí za naivku. Lidé vás budou kritizovat tak jako tak, takže se časem naučíte dávat si méně záležet a dělat věci, které vás léčí a inspirují.