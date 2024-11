Přistěhoval se nelegálně. Hrozí Muskovi deportace? Chtějí mě zničit, tvrdí

Americká média si samozřejmě této kaňky v životopise Elona Muska všimla. Časopis Rolling Stone ho na svém webu obviňuje, že se vyhýbá otázkám, jak se stal americkým občanem. Tedy že zkrátka zatlouká. Deník The Washington Post s odvoláním na bývalé Muskovy obchodní partnery a také soudní záznamy a firemní dokumenty napsal natvrdo, že nynější multimiliardář pracoval v minulosti v USA nelegálně.

Podle listu se otázka Muskova přistěhování v 90. letech brala vážně. Investoři dokonce odmítali mu přispět svými miliony dolarů na jeho podnikatelské záměry, dokud si svůj přistěhovalecký status nevyřeší. Člen představenstva jedné z jeho dřívějších společností prohlásil, že Muskovo postavení v USA, co se týče jeho pobytu v zemi, prostě „nebylo takové, jaké mělo být“.

Musk to popřel a prohlásil, že nikdy neporušil americký imigrační zákon. A na článek The Washington Postu reagoval prohlášením, že má reálné obavy, že ho chtějí demokraté, pokud jejich kandidátka Kamala Harrisová vyhraje volby, totálně zničit. I přesto, že list opustil letos tradici novinářské podpory některému z kandidátů a odmítl se za Harrisovou, jakožto demokratku, postavit.

Majitel sociální sítě X využívá v současnosti této platformy mimo jiné ke kritice nelegálního přistěhovalectví v USA. Extrémně horlivě podporuje Donalda Trumpa — který slíbil, že podnikne největší masovou deportaci v dějinách USA — a rozdával milion dolarů denně voličům v klíčových státech, kde není do poslední chvíle jisté, ke kterému prezidentskému kandidátovi se jejich volitelé nakonec přikloní.

Vylosovaný volič v rámci zastíracího manévru, který měl ukázat snahu, že nejde o ovlivňování voleb, podepíše přitom Muskovu petici na podporu prvního a druhého dodatku ústavy. Například jeden soud v Pensylvánii to nicméně viděl jinak a pohrozil Muskovi postihem.

A nejde o jediný kontroverzní počin. Zpravodajství BBC uvádí, že od letošního července Musk zveřejnil přes dvě desítky příspěvků o voličích „importovaných“ ze zahraničí. „Trojciferný nárůst ilegálů ve kolísavých státech za poslední čtyři roky. Import voličů v bezprecedentním měřítku!“ psal Musk na X v říjnu.

The Washington Post připomíná, že Musk v roce 1995 nastoupil na postgraduální studium na Stanfordské univerzitě, ale na přednášky se nezapsal. Místo toho využil svého studentského víza k tomu, aby v USA už zůstal a pracoval tam. V roce 1996 slíbil investorům, že legálnost svého pobytu v USA vyřeší do 45 dnů. Trvalo mu to však ještě do dalšího roku.

Po získání pracovního povolení v roce 1997 čekal dalších pět let na přidělení občanství. Americkým občanem se stal v roce 2002.

Právník oslovený listem Newsweek uvedl, že Musk může mít se svým podvodným chováním problém. Za pobyt v USA bez pracovního víza, byť už je to dávno, by mohl pravděpodobně být deportován ze země.

„Práce bez povolení je jasným porušením imigračního zákona a Musk by mohl být deportován,“ řekl Stephen Yale-Loehr, který se specializuje na imigrační právo na Cornellově univerzitě. „Navíc, pokud by se při žádosti o naturalizaci nezmínil o své nelegální práci, jeho občanství by se mu teoreticky mohlo odebrat,“ dodal.

To však naopak odmítá newyorský imigrační právník s více než dvacetiletými zkušenostmi David Bredin. „Neexistuje žádná šance, že by Muska deportovali za jakékoli údajné porušení (práva). Podle mého názoru, pokud nedošlo k podvodu při získávání jeho statusu, není šance na odebrání jeho občanství,“ dodal pro Newsweek.

Přinejmenším kdyby vyhrál Trump a byl důsledný v trestání přistěhovalců za sebemenší nedostatky v jejich dokumentech a záznamech sahajících do minulosti, trvat by na tom spíš tedy měl. Pokud by měřil všem stejným metrem.