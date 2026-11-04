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Vesmírné lasery pro zasahování do voleb asi nefungovaly, napsal Musk po prohře

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  10:16
Elon Musk a Donald Trump během tiskové konference v Oválné pracovně (11. února...

Elon Musk a Donald Trump během tiskové konference v Oválné pracovně (11. února 2025) | foto: Reuters

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Nejbohatší člověk planety Elon Musk, který dal před americkými volbami do Kongresu na podporu republikánů kolem 445 milionů dolarů (9,7 miliardy Kč), v reakci na jejich jasnou porážku na X napsal, že zřejmě tentokrát nefungovaly jeho vesmírné lasery pro zasahování do voleb. Jak poznamenává server Axios, ještě nikdy nikdo neutratil tolik jako Musk s tak mizivým výsledkem.

Republikáni přišli o většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu. Navíc prohráli i ve svých tradičních baštách, včetně Texasu, na který se Musk ve svých příspěvcích na X opakovaně zaměřoval. Ve druhém nejlidnatějším státě USA sídlí Muskovy firmy SpaceX i Tesla.

Muskova podpora republikánům před těmito volbami z něj učinila největšího jednotlivého dárce v moderní historii, doplňuje Axios.

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Aktuální průzkum veřejného mínění Reuters/Ipsos ukázal, že stoupenci obou hlavních amerických stran nepovažují za vhodné, aby miliardáři přispívali desítkami milionů dolarů s cílem ovlivnit volby. Odmítá to 93 procent demokratů a 71 procent republikánů.

Musk po nástupu republikánského prezidenta Donalda Trumpa do funkce v lednu 2025 několik měsíců vedl úřad pro efektivitu státní správy (DOGE), který měl výrazně seškrtat rozpočtové výdaje. Například podle listu The Washington Post se mu ale podařilo dosáhnout jen zlomku plánovaných úspor.

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