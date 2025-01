Jednoznačně hajlování, tady by pykal, míní o Muskově gestu němečtí experti

12:51

Gesto zdvižené pravice, které na pondělní inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předvedl miliardář Elon Musk, je jednoznačně nacistický pozdrav. Myslí si to řada německých expertů. Zatímco někteří z nich to považují za zbytečnou provokaci, podle dalších by Muskovi za takové chování hrozilo v Německu trestní stíhání.