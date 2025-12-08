Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Autor: ,
  18:39
Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k propagaci svého příspěvku o pokutě, kterou v pátek Muskovi uložila za nedostatečnou transparentnost. Zaplatit má 120 milionů eur (zhruba 2,9 miliardy Kč).
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023) | foto: AP

ilustrační snímek
Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu (5. června 2022)
Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...
Elon Musk (3. února 2025)
10 fotografií

Bier tvrdí, že podle pravidel X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. „Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen,“ napsal Bier v příspěvku na X.

Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.

Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách (DSA). EK uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele „smysluplně neověřuje“. Společnost X také podle EK nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil EK, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému.

Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.

Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.

Vstoupit do diskuse (55 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Přišli všichni. Martin Moravec podepisoval se spoluautory své knižní rozhovory

V knihkupectví Luxor na Václavském náměstí se konala autogramiáda spisovatele a...

Palác knih Luxor na Václavském náměstí zaplnili v pondělí večer čtenáři knižních rozhovorů Martina Moravce. Ten zde společně se svými šesti spoluautory uspořádal velkou autogramiádu. Jak sám říká, až...

8. prosince 2025  19:29

Británie hledá plyšáka. Ve stratosféře se odpojil od balónu a spadl na Zem

Škola pátrá po plyšovém medvídkovi, který spadl ze stratosféry

Britská základní škola ve Walhamptonu vyzvala veřejnost, aby pomohla najít plyšového medvídka jménem Bradford. Ten byl 10. listopadu vyslán do stratosféry pomocí meteorologického balónu a během...

8. prosince 2025  19:14

Evropa má větší síly než USA. Na Rusko jí chybí jen sebevědomí, vzkazuje generál

Posádka tanku dánské královské armády po vojenském cvičení NATO Multinational...

Evropské státy už dnes disponují větším vojenským potenciálem schopným je ubránit před Ruskem, než si samy připouštějí. Jejich slabinou je roztříštěnost, kterou se ale pod iniciativou mocností...

8. prosince 2025  19:06

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k...

8. prosince 2025  18:39

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Tenerife

Čtyři lidé, z nichž jsou dva ze Slovenska, zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Agentura AFP původně informovala o třech mrtvých a třech zraněných, z nichž jeden...

8. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  18:35

Pochod mezi pastvinami. Jak mě na pražské „Vueltě“ předběhla i chrchlající koza

Spolek Pražská pastvina spolu s dobrovolníky hnal stádo koz na novou pastvinu.

Pražským Zlíchovem se nese mečení a cinkání. Z místní vyhlídky právě vyráží netradiční pochod. Stádo koz doprovází obdobný počet výletníků. Vydávají se na pochod mezi pastvinami. Po celou dobu je to...

8. prosince 2025  18:23

Naložme zločincům ještě tvrdší tresty, chtějí Češi. I když nevěří, že to pomůže

Vazební věznice Hradec Králové

Většina Čechů chce pro zločince přísnější tresty. Přitom ale jen třetina lidí věří, že trest pachatele odradí od dalších zločinů. Vyplývá to z říjnového průzkumu Institutu pro kriminologii a sociální...

8. prosince 2025  18:23

Co to překvapivé oteplení s novými rekordy? Meteoroložka vysvětlila proč

mráz, zima, počasí, teploměr

Teplotní rekord pro 8. prosinec v Česku padl na 53 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Žatci, kde bylo 15°C. Nové maximum má i nejstarší česká stanice v...

8. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:15

Prodej Warner Bros Netflixu je v ohrožení. Do rozhodnutí se chce zapojit Trump

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Plánovaný prodej americké mediální skupiny Warner Bros streamovací platformě Netflix za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun) by se nakonec nemusel uskutečnit. Ve svém komentáři na to upozornil...

8. prosince 2025

Vyřešil Babiš střet zájmů? Odpověď žádá Pirátka Gregorová od Evropské komise

Hostem pořadu Rozstřel je poslankyně Evropského parlamentu a členka Pirátů...

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených se v pondělí obrátila na Evropskou komisi, po které žádá vyjasnění možného střetu zájmů nastupujícího českého premiéra Andreje Babiše....

8. prosince 2025  17:53

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...

8. prosince 2025  17:49

Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Na televizním obrazovce v Jokohamě poblíž Tokia se zobrazuje varování před...

Severovýchod Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle více než sedm, uvedla Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až...

8. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  17:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.