Musk prohrál soud s OpenAI. Žalobu podal příliš pozdě, shodla se porota

Autor: ,
  21:46
Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota v pondělí po necelých dvou hodinách dospěla k jednomyslnému závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP.

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023) | foto: AP

Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání, soudkyně však podle agentury Reuters naznačila, že ho čeká těžký boj.

„Existuje velké množství důkazů podporujících závěr poroty,“ uvedla Gonzalezová. „Proto jsem byla připravena žalobu na místě zamítnout,“ dodala.

Musk byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI, která vznikla v roce 2015 a vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. V roce 2018 na svůj post ve vedení firmy rezignoval. Žalobu podal v roce 2024, požadoval v ní mimo jiné odvolání šéfa OpenAI Sama Altmana.

Ničemu nevěřit. Trumpova delegace před odletem z Číny vyhodila mobily i odznáčky

Jádrem případu byla proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra na ziskový gigant, který nyní získává miliardové investice od externích investorů. OpenAI dokončila restrukturalizaci loni v říjnu, zisková organizace ale nadále podléhá neziskové nadaci.

Musk se v odvětví umělé inteligence dál pohybuje a už má vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí přitom, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Altman a další podle něj přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili vydělávat na ní.

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Altman a jeho lidé naopak tvrdí, že Musk si minulé události upravuje podle svého. Argumentují, že Musk z OpenAI odešel v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, jak sliboval.

Říkají také, že Musk s nimi před lety souhlasil, že OpenAI se musí změnit na ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál - jenže Musk chtěl firmu podle nich pro sebe a navrhoval její začlenění do své automobilky Tesla.

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Trump dal poslední šanci jednání s Íránem. Chystal už nový útok na úterý

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE) odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Na své sociální síti...

