Tento záměr jí podle nového dokumentu od filmaře Alexe Gibneyho sdělil v textové zprávě, píše The Guardian . Při premiéře na filmovém festivalu odpověděla také na otázku, zda se její bývalý partner pouze obával občanské války, nebo se ji aktivně snažil podněcovat. „Ať už je to jakkoli, to, co dělá s platformou X, nelze ignorovat, protože rozdmýchává plameny, které ve skutečném světě neexistují,“ varovala influencerka.
Sama byla v minulosti součástí hnutí MAGA (Make America Great Again), které podporuje amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Všemi těmito příspěvky vytváří něco, co má dopady na reálný svět,“ uvedla podle listu bývalá příznivkyně Trumpa, která také přiznala, že nyní lituje svého dřívějšího politického aktivismu.
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Musk chtěl podplatit influencerku, aby mlčela o jejich dítěti. Nabízel miliony
Prostřednictvím své sociální sítě X Musk podle expřítelkyně záměrně rozděluje společnost. „Opravdu věřím, že záměrně vyvolává rozkol, který může mít katastrofální následky, pokud nebude regulován nebo zkrocen, nebo pokud my sami nepřispějeme k jeho potlačení,“ dodala.
Chlapec, kterého influencerka původně označovala zkratkou R.S.C., se narodil v září 2024. Elon Musk se s ním setkal od té doby jen třikrát a strávili dohromady tři hodiny. St. Clairová proto požadovala plné opatrovnictví a zároveň soud žádala, aby uznal Muskovo otcovství. Výsledky Muskova testu otcovství jsou na základě zprávy společnosti Labcorp s pravděpodobností 99,9999 procenta.