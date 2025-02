Kanaďané bojují za odebrání Muskova občanství. Je hrozbou, stojí v petici

V Kanadě se rozhořela kontroverze, která vyvolala pozornost nejen domácího publika, ale i mezinárodního tisku. Více než 150 000 Kanaďanů podepsalo petici, v níž požadují odebrání kanadského občanství Elonu Muskovi.

Iniciativu za odebrání Muskova kanadského občanství zahájila Qualia Reedová z Britské Kolumbie a podpořil ji také poslanec Charlie Angus, který se dlouhodobě staví kriticky k Muskovi. Petice vyjadřuje obavy, že Muskovo zapojení do aktivit amerického prezidenta by mohlo ohrozit stabilitu vztahů mezi oběma zeměmi, píše The Guardian.

Podle textu petice je Muskovo spojení s Trumpem a jeho působení jako Trumpova poradce přímo spojeno s výhrůžkami amerického exprezidenta o přeměně Kanady v 51. stát USA.

Petice poukazuje na to, že Trump během svého druhého prezidentského období opakovaně vyhrožoval zavedením cel na kanadské produkty a otevřeně mluvil o anexi Kanady, což vyvolalo vlnu nevole v tamním politickém spektru.

Široká podpora veřejnosti

Reedová a její podporovatelé tvrdí, že Muskovo přátelství s Trumpem znamená, že se stal součástí snahy ohrozit kanadskou suverenitu. Petice konkrétně vyzývá kanadského premiéra Justina Trudeaua k odebrání Muskova občanství a zrušení jeho kanadského pasu.

V tomto kontextu zmiňuje také Muskovo nedávné zlehčování Trudeauovy pozice na platformě X, kterou miliardář vlastní, a jeho otevřenou podporu kanadského konzervativního lídra Pierra Poilievera.

Vzhledem k tomu, že kanadská Dolní sněmovna (House of Commons) vyžaduje pro certifikaci petice 500 podpisů, bylo rychlé dosažení více než 150 000 podpisů jasným signálem široké podpory této iniciativy. Kanadská vláda se k petici zatím oficiálně nevyjádřila, ale očekává se, že Dolní sněmovna se bude návrhem zabývat 24. března.

Musk, který se proslavil díky technologickým společnostem jako Tesla, SpaceX a Twitter, je původem z Jižní Afriky a kanadské občanství získal díky své matce, která pochází z Reginy v kanadské prérijní provincii Saskatchewan.

Jak bude kanadská vláda reagovat na tuto petici, zůstává otázkou. Důsledky tohoto kroku by mohly mít dalekosáhlé politické a diplomatické dopady, které budou sledovat nejen lidé v Kanadě, ale i na mezinárodní scéně.