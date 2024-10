Trumpův temný rytíř promluvil. Velí k bilionovým škrtům, které děsí ekonomy

Na nedělním i na poměry letošní prezidentské kampaně divokém republikánském mítinku v New Yorku slova Elona Muska, který se stylizuje do podoby temného stoupence hnutí MAGA („Make America Great Again“ neboli „Udělejme Ameriku znovu skvělou“), poněkud zapadla. Rozdivočelý miliardář si nejprve užíval hřmot publika, následně si zakřičel do mikrofonu a vychrlil ze sebe ekonomickou vizi pro Ameriku. A jeho slova se vyplatí poslouchat, Trump už pro něj v případě vítězství přichystal speciální místo v komisi pro efektivní řízení státu.

Všechny ty daňové úlevy a pobídky pro solární a větrné energie, jejichž získávání je strašně neefektivní. Já říkám: Zrušme to! A uvidíte, jak půjdou státní výdaje dolů. John Paulson investor a kandidát na ministra financí