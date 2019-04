Elektrické kabely zachránily lidem v letadle v USA život, v Chile je zabily

14:25 , aktualizováno 14:25

Nejméně šest lidí se stalo obětí úterní letecké havárie v Chile, při které do rodinného domu narazilo malé letadlo. Pilot ztratil nad strojem kontrolu poté, co s ním při startu zavadil o elektrického vedení. V neděli naopak elektrické kabely zachránily korejské turisty v New Yorku, když zachytily jejich padající stroj.