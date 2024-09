Madrid má odvahu tam, kde Praha ne. Z ulic a chodníků zmizí elektrokoloběžky

Povolení provozovat elektrické koloběžky mají v Madridu tři firmy – Dott, Lime a Tier Mobility. Ty mají ve španělské metropoli až 6000 těchto dopravních prostředků. Na podmínkách provozu se s radnicí dohodly v roce 2023.

„Odebíráme povolení pro firmy, které pronajímají koloběžky v ulicích města,“ uvedl starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida. Jako důvod uvedl, že firmy neplnily dohody s radnicí, a to hlavně ohledně zaručení bezpečnosti chodců. Odebrání licencí by se mělo plně projevit během října. „Naší prioritou je bezpečnost obyvatel Madridu,“ řekl starosta.

Radnice také uvedla, že žádné nové povolení pro provozování zápůjček koloběžek nevydá. Podle ní stávající provozovatelé také nedokázali efektivně zabránit jízdám v zakázaných oblastech.

Podle deníku El País je v madridských ulicích běžné potkávat opuštěné či špatně zaparkované koloběžky. Uživatelé pak často jezdí po chodnících či komunikacích vyhrazených pro chodce.

Problémy s živelným používáním elektrických koloběžek často ze strany návštěvníků čelí i další velká evropská města. Některá z nich, například Barcelona, Paříž či Toronto, jejich používání zakázaly.

Sdílené elektrokoloběžky trápí také Prahu, kde je často používají turisté. Vedení Prahy 1 se snaží o úplný zákaz elektrokoloběžek v centru města. S regulací by měla pomoct nová smlouva s provozovateli koloběžek. Podle jejího návrhu by platili městu za zábor veřejných prostranství a při nedodržování smlouvou stanovených pravidel by jim hrozily smluvní pokuty.