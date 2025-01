Z „cool“ diktátora králem-filozofem. Drsný vůdce Salvadoru okouzluje svět

„Nejvíc hustý světový diktátor,“ označoval Bukele sám sebe, než přešel k libozvučnějšímu a vznešenějšímu „král-filozof“. Ať tak či onak, oba tituly ukazují, že není úplně běžný prezident.

„Vůdce by měl být filozofem dříve, než se stane králem,“ vysvětlil třiačtyřicetiletý Bukele magazínu Time. „A ne typickým politikem, kterého jeho lid nenávidí.“

Průzkumy mu, zdá se, dávají za pravdu. Bukele se může pyšnit jednou z největších popularit mezi světovými politiky, standardně se mu daří dosahovat podpory 80 až 90 procent lidí.

Prezidenta obviňovaného z autoritářství může těšit, že mnozí obyvatelé jej nevnímají jako někoho, kdo škodí demokracii. Podle posledního průzkumu společnosti Latinobarometro je okolo 62 procent respondentů z El Salvadoru spokojeno s demokracií ve svém státě a stejný počet si myslí, že vláda spravuje zemi v jejich prospěch. V Latinské Americe, kde je s demokracií spokojeno jen něco přes 30 procent obyvatel a 72 procent lidí si myslí, že vedoucím představitelům na nich nezáleží, je to velký úspěch.

Lásku vůdci El Salvadoru projevují i v zahraničí. Zvláště jej milují lidé z okolí nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podnikatel Elon Musk či moderátor Tucker Carlson velebí Bukeleho podobně jako argentinského prezidenta Javiera Mileie coby vzor hodný následování. Považují ho za svého spojence v boji proti globální levici a obdivují jej za pravicové směřování v ekonomice i bezpečnosti.

„Kulturní války jej nezajímají,“ řekl nicméně listu Financial Times Bukeleho nejmenovaný poradce s tím, že prezident, který začínal v levicové Národního osvobozenecké frontě Farabunda Martího, je především pragmatik. „Je někým, kdo by jeden den rozdával potravinové balíčky a další den privatizoval prezidentský palác. Udělá to, co je nutné. Jeho vzorem je Singapur či Jižní Korea.“

Samotný Salvador se ale i pro ostatní stává inspirací. Politici napříč latinskoamerickým regionem by rádi zopakovali „Bukeleho zázrak“ a dosáhli jeho popularity. Ekvádor a Honduras chtějí vybudovat podobnou megavěznici, jakou se pyšní Salvador. Země do největší věznice na světě schopné pojmout 40 tisíc lidí a proslulé tvrdými podmínkami posílá členy nebezpečných zločineckých skupin a další státy by se jich tímto způsobem také rádi zbavily.

Právě v nekompromisním postupu proti gangům Bukeleho hvězda nejvíce svítí. Zdá se, že přísná opatření fungují. V roce 2019, kdy se prezident chopil moci, El Salvador vykazoval míru vražd 37,2 na 100 000 obyvatel, o pět let později už to bylo 1,9.

„Za posledních osm let jsem 25krát hleděl do hlavně zbraně. Podívejte se na komunitu teď,“ řekl FT řidič rozvážkové služby José Antonio Gómez o historickém centru Plaza Gerardo Barrios v hlavním městě San Salvadoru. „Nemohli jste tudy jít ve dne ani v noci, protože to bylo moc nebezpečné. Vidíte to nyní? Lidé tady chodí poklidně s kočárky.“

Obvinění z porušování práv

Podle kritiků však mají rozsáhlé bezpečnostní kroky silně negativní stránku. Lidskoprávní organizace varují, že v přeplněných věznicích končí spousta lidí, aniž by k tomu úřady poskytly dostatečný důvod, mimo jiné odpůrci prezidenta. Podezírají policisty, že cíleně a bezdůvodně zadržují lidi, aby naplnili kvóty.

Prezident k potírání gangů využívá nouzový stav zavedený od března 2022, který parlament od té doby pokaždé obnovil. Lidskoprávní organizace ve jménu občanských svobod žádají jeho zrušení s tím, že klesající počet vražd ukazuje, že už takové opatření není nutné.

Od roku 2021 Bukele čelí obviněním, že podkopává demokratické instituce. Odpůrci mu předhazují vojenský pochod do parlamentu, nahrazování soudců loajalisty a viní ho z neústavního vítězství v posledních prezidentských volbách. Bukele to odmítá a tvrdí, že jen čistí systém od korupčních vlivů, které umožňovaly gangům nerušeně bujet.

„Běžte kamkoliv. Zeptejte se lidí. Bude neuvěřitelně vzácné najít v populaci negativní názor, řekl magazínu Time. „Všechno v životě něco stojí a cena za to, že mě někdo označí za autoritáře, je příliš malá na to, aby mě to příliš trápilo.“

Úsilí o ekonomický zázrak

Time nicméně uvádí, že Bukele není tak úplně sebejistý, jak se navenek tváří. Podle lidí z jeho okolí se obává, že se lidé přestanou soustředit na bezpečnost a zaměří se na ekonomiku. A protože El Salvador zůstává velmi chudou zemí, ztratí podporu.

Snižující se obavy z gangů mu nicméně hrají do karet i v hospodářské oblasti. „Malé podniky se musely vzdát části svého příjmu pro bezpečnostní účely a chyběly jim peníze na investice,“ řekla německé stanici DW ředitelka Německo-salvadorské obchodní komory Karla Klausová. Podle ní německé firmy kvůli bezpečnostní situaci opouštěly zemi. Nyní v ní zvažují znovu podnikat.

„Náš další krok je zajistit, že svět vnímá Salvador více pro jeho ekonomický zázrak než ten bezpečnostní,“ zdůrazňuje sám Bukele. Věří, že i když to bude trvat, je jeho země „na správné cestě“.

Dokladem toho má být nové ústředí Googlu v San Salvadoru či moderní národní knihovna. Bukele též hodně sází na projekt zpřístupnění salvadorských pláží s cílem nalákat turisty z celého světa.

Určité pochybnosti, zda hlava státu skutečně dostojí svým ambiciózním ekonomických cílům, však přetrvávají. Bukeleho velebili všichni zastánci kryptoměn, když Salvador jako první země na světe přijala bitcoin za oficiální měnu. Obyvatelé však k projektu přistupovali s nedůvěrou a přes pobídky ve formě 30 dolarů v bitcoinech každému občanovi, který jej bude používat jako platidlo, zájem zůstal nízký. Jen 20 procent občanů si stáhlo oficiální státní kryptoměnovou aplikaci Chivo.

Že projekt nedopadl úplně podle původních představ, naznačuje jednání Mezinárodního měnového fondu (MMF). Ten sice si pochvaloval „excelentní spolupráci“ při zavádění ekonomických reforem a poskytl zemi půjčku 1,4 miliardy dolarů, jako podmínku si však stanovil, že bitcoin bude pro soukromý sektor jen dobrovolným platidlem a omezeno bude i jeho použití ve státním sektoru. Daně se mají platit jen v dolarech a stát se má zbavit Chiva. Cílem je výrazně snížit „možná rizika bitcoinového projektu“.

MMF hájil spolupráci i přes kritiku, že spolupracuje s autoritářským vůdcem. Zdůraznil, že otázku lidských práv považuje za podstatnou a bere ji v úvahu. Podobné dilema podle pozorovatelů zažívá vícero vlád a mezinárodních institucí.

„Přirozenou odpovědí by bylo říci, že cílů lze dosáhnout jinými prostředky, demokratičtějšími prostředky, s ohledem na základní normy a řádný proces,“ říká analytik think-tanku Inter-American Dialogue Michael Shifter. „Stále věřím, že je to možné, ale je velmi těžké ukázat na nějaký příklad.“