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Španělsko zruší dočasné ubytovny v Ceutě. Ve městě zůstává na 11 tisíc migrantů

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  22:02
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do...

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026) | foto: AP

Policie v Ceutě přemisťuje migranty z pláže Benítez (18. září 2026)
Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených...
Část lidí se podle svých slov v kopcích ukrývá také před policií a snaží se...
Někteří migranti tráví den v kopcích nad pláží. Dolů sestupují hlavně ve...
199 fotografií
Španělská ministryně pro migraci Elma Saizová v pondělí prohlásila, že vláda pracuje na zrušení dočasných ubytoven pro migranty, které zřídila od srpna v Ceutě. Zdůvodnila to tím, že migranty se daří vracet do Maroka. Ministryně ale neuvedla, kolik migrantů v tomto španělském městě na africkém pobřeží zůstává.

Deník El País napsal, že v dočasných centrech pro uprchlíky jich je na sedm tisíc, ale asi čtyři tisíce dalších se podle starosty Juana Jesúse Vivase skrývá před úřady.

Do Ceuty na konci července během dvou dnů z Maroka nelegálně vniklo na 75 tisíc lidí, většina z nich se ale po několika dnech dobrovolně vrátila. Mnozí totiž připlavali přes moře a neměli nic než plavky. A jelikož místní obchody z obav před tak velkým množstvím lidí zůstaly první den zavřené, migranti měli hlad a žízeň. Místní středisko pro uprchlíky mělo tehdy kapacitu jen asi 500 osob.

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026)
Policie v Ceutě přemisťuje migranty z pláže Benítez (18. září 2026)
Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených úřady v Ceutě. (20. srpna 2026)
Část lidí se podle svých slov v kopcích ukrývá také před policií a snaží se vyhnout identifikaci.
199 fotografií

První týdny tisíce migrantů přežívaly na místní pláži, kde si mnozí časem zřídili drobné živnosti jako holičství či prodej potravin, oblečení nebo tabáku. Španělská vláda v Ceutě vytvořila několik dočasných ubytování, kam většinu migrantů přesunula. Řada z nich se jim ale doteď vyhýbá, protože se bojí, že je úřady vrátí do Maroka.

Nepožádali o azyl, protože dobře vědí, že by ho nedostali, popsal v pondělí deník El País, proč několik tisíc migrantů stále v Ceutě raději dál přespává na ulici, v opuštěných autech či v provizorních přístřešcích.

Město Ceuta, které má asi 84 tisíc obyvatel, se podle deníku El País pomalu vrací k normálu. Zahrádky kaváren jsou plné, všechny obchody fungují a na náměstí Plaza de los Reyes stojí i vánoční strom.

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Právě na tomto náměstí se přitom v srpnu a v září skoro denně konaly protesty proti migrantům. „Neříkejte mi, že jsme se vrátili do normálu, protože to prostě není pravda,“ oponuje místní obyvatelka Noelia, která ale připouští, že situace je jiná než před měsícem.

Vláda Pedra Sáncheze pod tlakem

Policie v Ceutě, kam španělská vláda v srpnu poslala policejní posily i vojáky, provádí v posledních týdnech denně razie, během nichž hledá migranty, kteří se skrývají před úřady. Policie také uskutečňuje „dobrovolné“ návraty do Maroka.

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Souhlasí-li migrant s okamžitým odchodem, je vrácen bez formálního zápisu. Tímto způsobem bylo do Maroka v posledních týdnech vráceno asi 14 tisíc lidí. Pokud migrant trvá na tom, že zůstane, riskuje zahájení oficiálního řízení o vyhoštění, a to s sebou nese i pětiletý zákaz vstupu do Španělska.

Situaci využívají pašeráci, kteří nabízejí cestu na evropský kontinent. Chtějí za ni ale vysoké částky. „12 tisíc eur? Kdybych takové peníze měl, vrátil bych se do Maroka a začal podnikat,“ řekl deníku El País jeden z migrantů v Ceutě.

Policie v Ceutě používá také drony k pátrání po skrýších. Jednu takovou odhalila minulý týden: provozoval ji místní obyvatel, který od sedmi desítek migrantů, včetně nezletilých, vybíral za ubytování v kasárenských podmínkách deset až dvacet eur.

Španělská levicová vláda Pedra Sáncheze čelí od srpna kritice od opozice, že migrační vlnu do Ceuty nezvládla. To spolu s masovými zářijovými protesty v ulicích v řadě španělských měst kvůli bytové krizi vedlo premiéra Sáncheze k tomu, že začátkem října oznámil předčasné parlamentní volby na 29. listopadu.

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„Jak je možné, že je v Ceutě stále 15 tisíc vetřelců a vláda nebyla schopna zasednout k jednacímu stolu s marockými úřady a tuto záležitost vyřešit? Nic se tam nezměnilo,“ řekl v pondělí v rozhovoru se stanicí Telecinco šéf největší opoziční formace, Lidové strany (PP) Alberto Núňez Feijóo, který od srpna vyzývá k okamžitému vyhoštění všech, kteří do Ceuty přišli nelegálně.

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