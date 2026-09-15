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El Niño potrvá až do února 2027 a přinese nové teplotní rekordy, varuje WMO

Matouš Waller
  11:46
El Ni&#241;o a jeho dopady

El Niño a jeho dopady | foto: Profimedia.cz

Mapa s předpovědí teplot pro září, říjen a listopad 2026 podle Světové...
Mapa s předpovědí srážek pro září, říjen a listopadu 2026 podle Světové...
Mapa s předpovědí vývoje odchylky teploty povrchu moře založená na souboru...
Předpověď jevu El Ni&#241;o do konce roku 2026 a na začátek roku 2027
152 fotografií
Už v polovině letošního roku potvrdila měření příchod supersilného El Niña. Jev, který dostal přezdívku Godzilla, však s letošními vedry příliš nesouvisí, jeho následky pocítí Evropa až napřesrok. Kontinentu, který se vlivem klimatické krize zahřívá nejrychleji na světě, tak hrozí drastické sucho i záplavy, stejně jako překonání rekordů a stanovení nového nejteplejšího roku v historii měření.

S končícím létem přibývají varování před sílícím jevem El Niño, jehož nástup meteorologové potvrdili v polovině letošního června.

Už záhy bylo jisté, že teplá epizoda v Pacifiku bude jednou z nejsilnějších v moderní historii.

Rapidní růst teplot moře v oblasti, z níž odborníci při předpovědích vycházejí, jev záhy posunul do kategorie „super El Niña.“

El Niño a jeho dopady
Mapa s předpovědí teplot pro září, říjen a listopad 2026 podle Světové meteorologické organizace
Mapa s předpovědí srážek pro září, říjen a listopadu 2026 podle Světové meteorologické organizace
Mapa s předpovědí vývoje odchylky teploty povrchu moře založená na souboru několika modelů (srpen 2026)
152 fotografií

Vedra až napřesrok

Aktuálně probíhající El Niño, které dostalo přezdívku Godzilla, má navíc dále posilovat, jak v nejnovějším prohlášení počátkem září uvedla Světová meteorologická organizace (WMO).

El Niño

Ta společně s meteorologickými službami jednotlivých států pracuje na přípravách pro včasné varování před výjimečnými událostmi. V návaznosti na očekávané extrémní dopady organizace vyvíjí úsilí, které dosud nemá dle prohlášení obdoby.

Samotné důsledky jevu se nicméně projeví až s odstupem. Ač jsou některé projevy v části světa již znatelné, většina planety je v plné míře pocítí až napřesrok. Na planetě, která se již nyní potýká s extrémními následky klimatické krize, povede k dalšímu enormnímu růstu teplot.

Extrémy počasí a nedostatek potravin

Nastupující supersilné El Niño dle WMO potrvá nejméně do února 2027. Jeho následky pak ještě déle. Podle britského deníku The Guardian má jev potenciál být nejsilnějším za posledních nejméně tisíc let. Teplo, které uvolní do atmosféry, může vést k nejteplejšímu roku v historii, doplňuje anglický list.

To ale neznamená, že Česko čeká v únoru rekordní teplo. El Niño zvyšuje globální teploty a mění rozložení počasí ve světě, jeho vliv na zimu ve střední Evropě je však nepřímý a mnohem méně předvídatelný.

Nejnovější prohlášení WMO je nicméně jen jedním z řady varování před nezvykle silným jevem El Niño. Už dříve na hrozící kolaps upozornil také Světový potravinový program (WFP) při OSN. Dle analýzy, kterou organizace zveřejnila počátkem srpna, jev ohrozí dodávky potravin pro dalších přibližně padesát milionů lidí po celém světě.

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WFP uvádí, že by mělo jít o zhruba dvacetiprocentní nárůst ze zhruba 225 milionů lidí ohrožených nedostatkem potravin v současnosti. El Niño zvyšuje rizika drastických povodní či naopak extrémních veder a sucha. Ohrožuje tak úrodu a zásobování potravinami takřka na celé planetě.

Jak se projeví El Niño v Česku?

Pro Česko ale mimořádně silné El Niño nepředstavuje jednoduchou předpověď teplé nebo naopak mrazivé zimy. Meteoroložka Dagmar Honsová upozorňuje, že Evropa je od centrálního Pacifiku příliš vzdálená a zdejší počasí mnohem víc ovlivňuje Atlantik, tryskové proudění a severoatlantická oscilace. Zároveň připouští, že v zimě může El Niño narušovat polární vír, a tím zvýšit pravděpodobnost vpádů studeného vzduchu do střední Evropy.

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Podobně opatrný je i meteorolog Michal Žák, podle něhož platí, že čím dál jsme od Pacifiku, tím je vliv El Niña slabší. Sezonní modely ale podle něj naznačují častější tlakové níže nad Atlantikem, které mohou do střední Evropy přivádět teplejší a vlhčí vzduch od západu a jihozápadu. Výsledkem tak může být spíš velmi proměnlivá zima s teplejšími epizodami i výraznými ochlazeními než jednoznačně rekordní teplo nebo zima.

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