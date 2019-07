Splněný sen, říká agent o dopadení narkobarona Guzmána. A cílí na dalšího

Ray Donovan přiznává, že pronásledování vůdce mexického drogového kartelu Sinaloa bylo pro něj posedlostí. Pro šéfa newyorské kanceláře protidrogové agentury DEA to je však příběh s dobrým koncem.

Soud v Brooklynu poslal zločince považovaného za nejmocnějšího obchodníka s drogami od dob Pabla Escobara na doživotí za mříže (více zde: Narkobaron Guzmán dostal doživotí. Plánoval vraždy, drogy pašoval po tunách).

Osmačtyřicetiletý agent DEA tak může novinářům s pýchou ukazovat nejcennější suvenýr své kariéry: béžové triko s číslem 3912, které měl Joaquín Guzmán na sobě ve chvíli, kdy ho Mexičané před dvěma lety vydali do Spojených států.

Donovanův tým sedm let pečlivě shromažďoval informace o Guzmánových obchodních partnerech, dodavatelích, zabijácích, právnících i milenkách. Agent DEA je tak dnes přesvědčen, že ví, jak proslulý narkobaron, kterého magazín Forbes svého času řadil mezi 100 nejbohatších lidí světa, myslí.

Moc lidí nám nevěřilo

„Pronásledovat nejvýše postaveného pašeráka drog na světě, to je přece sen každého agenta,“ řekl šéf newyorské pobočky DEA agentuře AFP. Jeho sok nyní kroutí první dny v přísně střežené věznici přezdívané Supermax či Alcatraz Skalnatých hor. „Kruh se uzavírá,“ glosuje to Donovan.

Na dopadení zločince, který do USA za čtvrtstoletí propašoval 1 250 tun narkotik, se podílelo 22 amerických a mexických vládních agentur a stovky lidí. „Myslím, že nám moc lidí nevěřilo, že ho dopadneme. Vytvořil se kolem něj mýtus, že je nepolapitelný,“ vzpomíná agent DEA. „Náš tým ale pevně věřil tomu, že pokud dáme všechny kusy skládačky dohromady a budeme ho neúnavně pronásledovat, tak ho nakonec chytíme.“

VIDEO: Drogový boss Joaquín El Chapo Guzmán byl svého času nejhledanější zločinec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před pěti lety jako šéf zvláštních operací DEA ve Virginii dohlížel na operaci, která vedla ke Guzmánově zatčení v letovisku Mazatlán na mexickém pobřeží Pacifiku. Jenže Prcek po pár měsících z mexického vězení Altiplano utekl 2,4 kilometru dlouhým tunelem (více zde: Legendární narkobaron Prcek prchl z vězení. Už podruhé ve své kariéře).



„Byla to pro nás hrozná porážka, protože jsme na jeho dopadení vynaložili strašné množství práce,“ ohlíží se Donovan za tehdejšími událostmi, po nichž Mexičané a Američané vypsali na Prckovu hlavu odměnu 60 milionu pesos (asi 90 milionů korun).



El Chapo se ze svobody netěšil dlouho. V lednu 2016 ho během operace Černá labuť dopadli příslušníci mexické námořní pěchoty.

„Tihle chlapci jsou poklad. Jsou to skuteční mexičtí národní hrdinové. Kdyby jich nebylo, kdyby nebylo jejich ochoty s námi spolupracovat, tak by Prcek neseděl dnes v Coloradu,“ komentuje Donovan dobrodružný zásah v Prckově rodném státě Sinaloa (více čtěte zde: Granáty a střelba. Mexiko ukázalo zatýkání narkobarona Guzmána).

VIDEO: Granáty a střelba ostrými. Jak zatýkali narkobarona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový nepřítel číslo jedna

Jednašedesátiletý Guzmán byl během ostře sledovaného procesu v New Yorku usvědčen z pašování kokainu, heroinu či marihuany v řádech tun a plánování několika vražd. Donovan tvrdí, že důkazů bylo tolik, že pokud by se je žalobce rozhodl v soudní síni všechny předvést, zabralo by to osm měsíců a ne tři.



Kartel Sinaloa je sice dále aktivní a stále kontroluje pašování drog přes jižní hranici Spojených států, Donovan je však přesvědčen, že Prckovo dopadení může posloužit jako návod, jak v budoucnu postupovat v boji proti narkokartelům.

„Vybudovali jsme si vztah, model, podle nějž budeme pronásledovat další pašeráky drog. A ne jen v Mexiku, ale po celém světě,“ říká agent DEA. Cestu vidí především v extradikci zločinců do USA na základě dohody, kterou Washington uzavřel v minulosti s Kolumbií. „Jestli se tito zločinci něčeho skutečně bojí, tak je to americká justice,“ je přesvědčen Donovan.

Dopadení a odsouzení Guzmána nepovažuje za úspěch kontroverzní “války s drogami", ale spíše za úspěch spravedlnosti. „My v DEA nehledíme na válku s drogami, zabýváme se federálními zločiny. A je uspokojivé, že spravedlnosti bylo učiněno zadost,“ říká.

Jeho příštím cílem je Rafael Caro Quintero, spoluzakladatel dnes již neexistujícího kartelu Guadalajara. Muž přezdívaný RCQ si v roce 1985 objednal vraždu agenta DEA Enrique „Kikiho“ Camareny. Na informace vedoucí k jeho dopadení je vypsána odměna 20 milionů dolarů.

„Dokud nebude dopaden, tak se nezastavíme. Je to naše číslo jedna. Naše priorita,“ říká Donovan.