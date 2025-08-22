V Ekvádoru vzrostl od začátku roku počet vražd o 40 procent. Je nejvyšší za dekádu

V Ekvádoru došlo k prudkému nárůstu počtu násilných úmrtí. V prvních sedmi měsících roku 2025 registrovaly úřady jihoamerické země o 40 procent více zabití než za stejné období vloni, uvádí zpráva ekvádorského ministerstva vnitra. Statistiky se výrazně zhoršily navzdory tomu, že prezident Daniel Noboa vyhlásil tvrdý boj organizovanému zločinu a nasadil do ulic vojáky.
V 18milionové zemi úřady od ledna do července zaznamenaly 5 268 zabití, což je nejvíce za sedmiměsíční období v posledním desetiletí. Za minulý rok přitom proti předloňsku násilných úmrtí ubylo o 15 procent.

Oběťmi se nejčastěji stávají lidé ve věku od 25 do 34 let a nástrojem pachatelů je většinou střelná zbraň, vyplývá ze statistik ministerstva.

Střelbu před nočním klubem v Ekvádoru nepřežilo osm lidí

Ekvádor se v minulosti těšil pověsti poklidné země. Leží mezi Kolumbií a Peru, dvěma hlavními vývozci kokainu. V posledních letech míra násilí v zemi výrazně stoupla kvůli boji gangů o vliv. Tyto zločinecké skupiny si zároveň vytvořily vazby na mexické a kolumbijské kartely.

Prezident Noboa vyslal do ulic velkých měst bezpečnostní složky a parlament na jeho návrh schválil nová pravidla boje s organizovaným zločinem včetně přísnějších trestů pro členy gangů. Úřady přičítají nárůst násilné kriminality tomu, že zločinecké skupiny mezi sebou bojují o nová území právě kvůli tomu, že se je z těch současných snaží vytlačit armáda a policie.

Ekvádor v červenci vydal do Spojených států Adolfa Macíase, šéfa nejsilnějšího gangu v zemi Los Choneros. Macías, známý jako Fito, byl dopaden v červnu poté, co loni uprchl z vězení.

