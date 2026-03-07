Po Venezuele je na řadě Ekvádor. USA tam provedly údery proti drogovým kartelům

„Na žádost Ekvádoru provedlo ministerstvo války cílenou akci se záměrem prosadit náš společný cíl, jímž je rozbití narkoteroristických sítí,“ napsal mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síť X.
Operace navázala na podobnou akci USA a Ekvádoru, kterou oznámilo americké Jižní velitelství na začátku tohoto týdne.
Ekvádorské ministerstvo obrany ve středu k předchozí akci USA uvedlo, že jde o novou fázi boje proti organizovanému zločinu a nelegální těžbě. „Společné velení ozbrojených sil bude pokračovat v boji proti organizovanému zločinu spolu se strategickými partnery, aby zajistilo bezpečnost obyvatel a klidnou budoucnost země,“ stojí na sociálních sítích ministerstva.
Jen několik dní po zahájení války s Íránem spustil Trump vojenskou akci v další zemi
Ekvádor je největším světovým vývozcem kokainu, napsal deník The New York Times (NYT). Drogu sám nevyrábí, ale zločinecké skupiny z Peru a Kolumbie zemi využívají jako trasu pro její pašování.