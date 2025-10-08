Ekvádorci zaútočili na auto prezidenta, země bouří kvůli zrušení dotací na naftu

„Asi pět set lidí začalo házet kameny na vozy v prezidentské koloně. Na prezidentově voze jsou zjevně také stopy po kulkách,“ řekla novinářům ministryně životního prostředí a energetiky Inés Manzanoová a ujistila, že prezident vyvázl nezraněn.
Ministryně s novináři mluvila poté, co podala trestní oznámení kvůli pokusu o atentát na hlavu státu. Pět lidí bylo zadrženo, řekla také. „Střelba na prezidentovo auto, házení kamenů, poškození státního majetku – to je prostě zločin. To nedovolíme,“ prohlásila.
Všichni zatčení budou podle prezidentské kanceláře obviněni z terorismu a pokusu o atentát. Agentura Reuters dodala, že nemohla nezávisle ověřit, zda se po prezidentově autě skutečně střílelo.
Demonstrace, které zahrnují i blokády silnic, organizuje Konfederace domorodých národů Ekvádoru (Conaie), která je největším sociálním hnutím v zemi. V letech 1997 až 2005 stála i za nepokoji, jež vedly k pádu tří vlád.
|
Ekvádor zdražil naftu na dvojnásobek, prezident stěhuje vládu na venkov kvůli reakcím
Conaie k incidentu uvedla, že lidé, kteří demonstrovali proti prezidentově příjezdu, se stali terčem organizovaného násilí, a během „brutální policejní a vojenské akce“ byly napadeny i starší ženy. „Nejméně pět z nás bylo svévolně zadrženo,“ napsala konfederace na sítích, kde zveřejnila i záběry, jak policisté v neprůstřelných vestách a obličeji zakrytými šátky odvádějí ženu v tradičním oděvu.
Conaie začala před více než dvěma týdny pořádat stávky, pochody a blokády silnic na protest proti vládnímu zrušení dotací na naftu. Kritici tvrdí, že toto opatření zvýší životní náklady, zejména pro drobné zemědělce a domorodé komunity.
Vláda obhajuje ukončení dotací, což podle ní ušetří přibližně 1,1 miliardy dolarů (asi 23 miliard korun) ročně. Už také začala přerozdělovat kompenzační platby drobným zemědělcům a pracujícím v dopravním sektoru. Noboa podepsal dekret o zrušení dotací v polovině září a jeho vláda vyhlásila v několika provinciích nouzová opatření k udržení pořádku.
Zrušení dotací zvýšilo cenu nafty z 1,80 dolaru na 2,80 dolaru za galon (3,8 litru), napsala agentura AFP a připomněla bilanci protestů v podobě jednoho zastřeleného domorodého demonstranta, šestnáct vojáků držených jako rukojmí a následně propuštěných, přibližně 150 zraněných civilistů, vojáků a policistů a asi sto zatčených.
|
V Ekvádoru vzrostl od začátku roku počet vražd o 40 procent. Je nejvyšší za dekádu
Noboa, který byl znovu zvolen v dubnu, v rámci svého tvrdého přístupu k bezpečnosti v boji proti kriminalitě často uděloval ozbrojeným silám a policii mimořádné pravomoci. „Zákon platí pro všechny. Nedovolíme, aby nám hrstka vandalů bránila v práci pro vás,“ řekl o incidentu konzervativní prezident Noboa publiku ve městě Cuenca. Podobné útoky odmítl jako „nepřijatelné v novém Ekvádoru“.
Ministr obrany Gian Carlo Loffredo sdílel fotografii sedmatřicetileté hlavy státu, jak stojí ve slunečních brýlích před poškozeným autem. „Tohoto prezidenta nic nezastaví, což je nejlepší znamení, že ani země se nezastaví,“ napsal.