V prezidentově dekretu se také píše, že cílem dočasného přesunu sídla vlády je přiblížit veřejnou správu realitě a potřebám obyvatel. Vláda zdůraznila, že dekretem se nijak nemění pozice města Quito jako ekvádorské metropole.
V Ekvádoru vzrostl od začátku roku počet vražd o 40 procent. Je nejvyšší za dekádu
Zrušení subvencované ceny nafty bude znamenat výrazné zdražení tohoto paliva, pro státní rozpočet to ale bude úspora asi 23 miliard korun. Změnu už kritizovaly například dopravní svazy, které chystají stávku v provincii Pichincha, jejímž správním střediskem je metropole Quito.
Také Konfederace domorodých národů Ekvádoru, která bývá označována za nejvlivnější sdružení původních obyvatel v Latinské Americe, už pohrozila demonstracemi a stávkami.
Tato organizace za minulých vlád zorganizovala řadu masových protestů, které několikrát přiměly ekvádorskou vládu ke změně zákonů či nařízení a v roce 2000 vedly k odstoupení prezidenta Jamila Mahuada.