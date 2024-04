Mexický prezident naštval Ekvádorce, vyhostili kvůli jeho výrokům velvyslankyni

López Obrador ve středu při své obvyklé denní tiskové konferenci řekl, že vražda ekvádorského kandidáta na prezidenta Villavicencia uškodila „ženské kandidátce“, kterou média s činem spojovala. Podle agentury Reuters měl mexický prezident, který je označován za levicového populistu, na mysli kandidátku Luisu Gonzálezovou, kterou podporoval bývalý levicový prezident Rafael Correa. Gonzálezová nakonec volby v druhém kole prohrála a prezidentem byl zvolen s 52 procenty hlasů Noboa.

Na slova mexického prezidenta reagovala ve čtvrtek ekvádorská diplomacie. Ministerstvo zahraničí tohoto latinskoamerického státu, prohlásilo mexickou velvyslankyni Raquel Serurovou za persona non grata, nežádoucí osobu. Serurová by měla brzy opustit zemi, uvedla dále ekvádorská diplomacie. Podle ní se mexický prezident svými výroky dopustil vměšování do záležitostí Ekvádoru.

Podle ekvádorského ministerstva zahraničí země za zemřelého kandidáta stále truchlí. Vražda, která se stala několik dní před prvním kolem prezidentské volby, vyvolala podle ministerstva v zemi dojetí a byla útokem na demokracii, bezpečnost a mír v Ekvádoru.

López Obrador často kritizuje opoziční tisk, soukromá média a jejich vlastníky. Podle něj tato část médií o jeho vládě informuje zkresleně. Mexiko, které podobně jako Ekvádor čelí násilí ze strany drogových kartelů, čekají na začátku června prezidentské a parlamentní volby. Favoritkou prezidentské volby je podle průzkumů kandidátka prezidentovy strany Morena Claudia Sheinbaumová. Samotný López Obrador na druhý mandát nemůže kandidovat.