Ekvádořan si nechal úředně změnit pohlaví. Cítí větší šanci dostat děti do péče

Salinas se při tom opírá o zákon z roku 2015, který tuto změnu umožňuje. Ekvádorská federace komunit LGBT+ považuje Salinasovo počínání za podvodné.

Otec dvou dcer z města Cuenca na jihu Ekvádoru si nechal do občanky zapsat změnu pohlaví před koncem loňského roku. Místním médiím posléze řekl, že to udělal proto, že muži jsou podle něj v souvislosti se svěřováním dětí do péče jednoho z rodičů diskriminováni.

Rovněž uvedl, že by měl být nyní označován nikoli za otce svých dětí, ale za jejich matku. Deníku El Universo si též postěžoval, že jednu z dcer kvůli obstrukcím ze strany své bývalé ženy neviděl už rok a půl.

Ke kauze se vyjádřila i ekvádorská federace organizací komunity LGBT+, která Salinasovo počínání kritizovala. Podle ní má zákon o změně pohlaví chránit práva transgenderových osob a transsexuálů a nemá být zneužíván.

„Jsme překvapeni, že evidentně cisgenderová osoba snadno dosáhla změny v registru, zatímco v témže městě máme hlášeny problémy s uznáváním změny pohlaví u transgenderových lidí,“ uvedla federace komunit LGBT+ v prohlášení.

Vyzvala rovněž ústavní soud, aby vydal stanovisko, v němž jasně interpretuje zákon z roku 2015 o změně sexuální identity v registrech.