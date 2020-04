Na ulicích Ekvádoru leží mrtví, rodiny ani úřady si s nimi neví rady

Třímilionové Guayaquil je hlavním městem provincie Guayas, kde je situace s nákazou v Ekvádoru nejhorší. V celé zemi evidují za měsíc od prvního potvrzeného případu už více než 2 800 nakažených a stovku obětí. Sedmdesát procent z nakažených i obětí je přitom právě z provincie Guayas.



Kvůli dramatické situaci v provincii vláda oznámila, že tam zřídí nový hřbitov, což vedlo na sociálních sítích ke spekulacím o pohřbívání do hromadného hrobu.

To ale odmítl šéf speciálního týmu složeného z vojáků a policistů, který vláda kvůli problémům s koronavirem v tomto regionu zřídila.

„Nebudou to žádné společné hroby, všichni budou mít křesťanský pohřeb do jednotlivých hrobů,“ uvedl v úterý Jorge Wated. Obyvatelé mají kvůli nastalé situaci své zesnulé blízké doma i několik dní, někteří je z hygienických důvodů pokládají ven na chodníky.

Starostka Guayaquilu Cynthia Viterová v pondělí oznámila, že má také koronavirus. Podle ní by měla za sběr mrtvol zodpovídat národní vláda. „Lidé nechávají mrtvé kdekoliv venku na zemi, či je dávají před nemocnice. Nikdo je nechce sebrat a odvézt,“ popsala agentuře Reuters Viterová.

Podle ní město těla zatím umisťuje do tří mrazících nákladních vozů, kde zůstanou až do dokončení hřbitova. Většinu mrtvých úřady považují za oběti viru, nikdo to ale nemůže říct s jistotou, protože se testuje minimum z nich.

Lidé marně shánějí rakve

V pondělí lidé na jedné z guayaquilských ulic obestoupili tělo muže, kterého policisté později přikryli modrým plastovým pytlem. Muž čekal ve frontě na nákup a zhroutil se na zem. Tělo na zemi údajně leželo několik hodin.

„Obešel jsem nejméně pět pohřebních ústavů, všude mi řekli, že nejsou rakve,“ popsal situaci v Guayaquilu ve středu Damaris Román, jehož otec zemřel v sobotu na infarkt.

Podle majitele jednoho z pohřebních ústavů není dostatek rakví i proto, že řemeslníci nemohou v těchto dnech sehnat dřevo a laky k výrobě.

Situaci pozůstalým komplikuje i dlouhý denní zákaz vycházení, který v Ekvádoru už více než týden platí od dvou hodin odpoledne do páté hodiny ranní. Na jeho dodržování dohlíží policie, která ukládá za porušení pokuty. Už ale hrozí také tresty vězení od jednoho do tří let.

Ekvádor má v posledních také problém s rostoucím počtem nakažených zdravotníků. Národní sdružení zdravotních sester uvedlo, že koronavirus má po celé zemi už 370 sester a pět z nich už nemoci podlehlo.