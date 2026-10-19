Sánchez sloužil v kostele Perpetuo Socorro v pobřežním městě Guayaquil, které leží zhruba 265 kilometrů jihozápadně od hlavního města Quita. O jeho úmrtí informovala místní arcidiecéze.
Záznam sobotní bohoslužby zachycuje okamžik, kdy se krucifix uvolnil ze zdi a zasáhl kněze do hlavy. Sánchez si podle záběrů padajícího předmětu nevšiml. Věřící začali volat o pomoc, zatímco živé vysílání na sociálních sítích pokračovalo.
„Otče, otče! Zavolejte záchranku!“ křičeli přítomní krátce předtím, než se živé vysílání přerušilo.
Záchranné složky na místo dorazily krátce poté, kněze se jim však oživit nepodařilo. Arcidiecéze ve svém prohlášení uvedla, že Sánchez „odešel do domu Otcova, aby se těšil z Jeho přítomnosti a slávy“.
Tamní úřady se k události zatím nevyjádřily.
Sánchez patřil ke Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, římskokatolickému řeholnímu řádu založenému v roce 1732. Kongregace působí v přibližně 80 zemích světa.