Výbuch se stal v bývalém závodu Simmel Difesa u Colleferra, které se nachází asi 45 kilometrů jihovýchodně od Říma. Na místě nyní působí společnost KNDS Ammo Italy patřící do francouzsko-německého zbrojního podniku KNDS.
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Hasiči a policisté už byli na místě a zasahovali u požáru, když nastal výbuch, který byl slyšet v okruhu několika kilometrů. Na internetu už kolují záběry z místa, kde nejprve hoří, pak nastává mohutný výbuch a následuje ohromný sloup dýmu.
KNDS Ammo podle informací na svých webových stránkách vyrábí střelivo středního a velkého kalibru pro pozemní a námořní obranné systémy nebo pevná paliva pro kosmické nosné rakety. Jak vyplývá z dokumentů Evropské unie, společnost patří mezi dodavatele v rámci smluv Evropské obranné agentury (EDA) na dodávky 155milimetrového střeliva uzavřených v roce 2023.
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