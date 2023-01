Muži a ženy snášejí hospodářské krize odlišně, říká spisovatel Vodička

Vidíte v krizi ze 30. let minulého století nějaké paralely s dneškem?

Průšvih 30. let nebyla dopředu ohlášená krize jako dnes. V Americe a v každé evropské zemi to mělo jiný průběh. U nás to třeba začalo později, ale také se nás to delší dobu drželo. V Americe do toho spadli skoro ze dne na den. Probudili se, a měli krizi, jejíž dopady byly každým týdnem horší a horší. Teď to nastupuje zvolna, jinak a kvůli něčemu jinému, ale samozřejmě že v něčem to bude stejné. Když člověku najednou docházejí peníze a ví, že to tak bude nadlouho, zamává to s ním. A s jeho chováním, manželstvím, energií, stylem života taky. Vlastně s celým životem.

Udělal terno i s kouskem bažinatého floridského pobřeží plného komárů. Nazval ho drze Miami Beach. Co z té bažiny je dnes, víte dobře. Kdo měl životaschopný nápad a energii, mohl se prosadit.