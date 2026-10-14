Svůj tvrdý postoj opírá o alarmující stav domácí ekonomiky, kdy veřejný dluh Francie raketově vystoupal na 119 procent HDP. A prezidentu Volodymyru Zelenskému z Paříže vzkazuje, že Francie už zkrátka nemůže dávat víc a přímá pomoc Kyjevu, s výjimkou základního výcviku, okamžitě skončí.
Plánované reformy Le Penové však míří podle Financial Times mnohem dál a hrozí paralyzovat celý Brusel rozpočtovým armagedonem. Politička hodlá zablokovat nový sedmiletý rámec EU, který počítá s masivním balíkem až 100 miliard eur pro Ukrajinu, a neváhá pohrozit zadržením poloviny francouzského finančního příspěvku.
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Případný vstup Ukrajiny do unijních řad označila za čisté ekonomické harakiri, jež by zdecimovalo francouzské zemědělství a připravilo zemi o zbytek suverenity. Ačkoliv se již nesnaží o přímý odchod Francie z EU, plánuje unii oslabit zevnitř radikálním snížením příspěvků o 11 miliard eur a osekáním bruselských pravomocí.
Její pragmatismus vůči Moskvě zároveň vyvolává otázky. Ačkoliv ruskou agresi formálně odsuzuje, unijní strategii považuje za pokryteckou a kritizuje energetickou válku bez vlastních zdrojů. Zda Rusko představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost, odmítá jednoznačně komentovat s tím, že vládci Kremlu Vladimirovi Putinovi do hlavy nevidí.
Přestože Le Penová v současnosti suverénně vede v předvolebních průzkumech, nad její politickou budoucností visí stín soudního procesu kvůli zneužití unijních fondů. Případný zákaz výkonu veřejných funkcí však odmítá brát v potaz a deklaruje, že na prezidentský úřad bude kandidovat bez ohledu na verdikt justice.