Blokovali dopravu v Londýně 40 hodin, ve vězení stráví v součtu téměř šest let

Dva demonstranti ze skupiny Just Stop Oil použili lana a další horolezecké vybavení k překonání mostu, na němž vyvěsili transparent. Obga si tím vysloužili vězení.

Čtyřicetiletý Morgan Trowland stráví za mřížemi tři roky, čtyřiatřicetiletý Marcus Decker dostal dva roky a sedm měsíců. Soudce Shane Collery toto rozhodnutí odůvodnil tak, že Trowland, který má šest předchozích odsouzení souvisejících s protesty, měl ve věšení transparentu na most sehrát „vedoucí roli“. Decker má v trestním rejstříku pouze jedno odsouzení související s protestem, proto má trest o něco málo mírnější.

