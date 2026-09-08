Z Eiffelovky musely odejít ženy, na návštěvu přišli hinduisté

Provozovatel památky uvedl, že vedení udělalo chybu, když nechalo stáhnout zaměstnankyně z třetího patra věže. Incident odsoudili francouzští politici včetně starosty Paříže.
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Hinduistická delegace navštívila Eiffelovu věž v rámci kulturního festivalu u příležitosti blížícího se slavnostního otevření hinduistického chrámu v Paříži, vysvětlil provozovatel věže.
Skupina, známá pod zkratkou BAPS, je celosvětová náboženská i občanská organizace spadající do hnutí Svámínárájan, které je jednou z větví hinduismu. Vedení Eiffelovy věže požádala, aby se její duchovní představitel při návštěvě památky pokud možno nedostal do kontaktu se ženami.
„Tyto podmínky neměly být přijaty,“ uvedla provozní společnost s tím, že vznesený požadavek, jemuž management věže vyhověl, nebyl v souladu se zásadami rovnosti žen a mužů a neutrality při prohlídkách památky. Incident vyšetří a přijme opatření, která mají zabránit jeho opakování, dodala.
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Sama skupina BAPS se v pondělí večer omluvila „všem, jichž se mohla tato situace dotknout nebo jim mohla způsobit nesnáze“.
Zástupkyně odborů Diane Davoineová agentuře AP řekla, že Eiffelovu věž často navštěvují významné delegace, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, členů královských rodin či celebrit, a že personál se jim ochotně přizpůsobí. Sobotní pokyny však podle ní byly zcela mimořádné a „nepřijatelné“.
Starosta Paříže Emmanuel Grégoire na sociální síti uvedl, že rovnost mužů a žen v hlavním městě platí všude a pro každého, nejen uvnitř historických památek, a že záležitost nechá co nejdříve vyšetřit.