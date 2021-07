Po devítiměsíční pauze otevřela Eiffelovka. Vstup na ni je jen v rouškách

U nohou věže byly umístěny hodiny, na nichž se odpočítával čas do opětovného otevření této více než 300metrové železné stavby. Jakmile se na časomíře objevila nula, propukli kolem stojící lidé v jásot, začala vyhrávat kapela a první návštěvníci se začali hrnout ke vchodu. Okamžik znovuotevření zaznamenali správci věže v krátkém videu zveřejněném na Twitteru.



I přes rozvolňování restrikcí ve Francii platí pořád na Eiffelově věži povinnost nosit roušky, přičemž místní výtahy mají povoleno převážet jen polovinu lidí ze své obvyklé kapacity.

Slavnou pařížskou památku z konce 19. století tak může navštívit asi 13 000 lidí denně namísto obvyklých 25 000. Od 21. července pak návštěvníci budou muset ukázat zvláštní průkaz vydaný francouzskými úřady, jímž doloží očkování proti covidu-19, nebo nedávné podstoupení testu s negativním výsledkem.

