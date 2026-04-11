Eiffelova věž je bezpochyby největší dominantou Paříže. Každý rok ji navštíví okolo sedmi milionů lidí. Po téměř celé století všichni návštěvníci stoupali na vrchol věže po původním schodišti z roku 1889. V roce 1983 však prošla památka rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které byly schody demontovány a jeden z úseků nahradily dokonce výtahy.
Právě vrchní část schodiště, která spojovala druhé a třetí patro, bude nově možné v aukci, pořádané pařížskou aukční sítí Artcurial, získat.
|
Zmíněná část schodiště, označovaná číslem jedna, je vyrobena z oceli a nýtovaného plechu, čítá čtrnáct schodů usazených do základny ve tvaru kříže a měří 2,75 metru na výšku a 1,75 metru v průměru. Objekt tedy není nejmenších rozměrů.
Podle webových stránek síně Articurial jsou vysoká i očekávání ohledně výsledné prodejní ceny, která se pohybuje mezi 120 až 150 tisíci eury (tedy mezi třemi až čtyřmi miliony českých korun). Podle zástupkyně ředitelky společnosti Artcurial Sabriny Dollaové je navíc kus schodiště, který přes čtyřicet let uchovávala soukromá sbírka, v perfektním stavu. „Nikdy nebyl vystaven venku a před prodejem prošel kompletní renovací,“ uvedla pro CNN.
|
Podle Dollaové je dražba vzácnou příležitostí, která zájemcům umožňuje získat více než jen kus historie. „Je to pohlcující zážitek, nehybná cesta časem a prostorem. Představte si sami sebe v roce 1889 na tomto schodišti, ve výšce mezi 113 a 276 metry, bez jakýchkoli bezpečnostních zábran, ale s neomezeným výhledem na Paříž,“ míní Dollaová.
Jiné části původního schodiště se prodaly již v roce 1983, přičemž většina z nich zůstává v držení původních kupců. Některé z nich lze najít například v pařížských muzeích Musée d’Orsay a Cité des Sciences, další část vlastní Musée de l’Histoire du Fer ve východní Francii. Některé z původních schodů se však nacházejí i na opačném konci světa, třeba v japonské prefektuře Jamanaši, nebo v New Yorku poblíž tamní sochy Svobody.
Ani pro samotný Artcurial se nejedná o první prodej. Již dříve prodala tato aukční síň jinou část schodiště, označenou číslem třináct, za kterou čínský sběratel zaplatil přes 523 tisíc eur (tedy přibližně 12,8 milionu českých korun).