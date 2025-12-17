Řečnil jako Hitler, teď poprvé promluvil. Proč mě chtějí z AfD vyloučit? nechápe

Autor:
  15:22
Alexander Eichwald na konci listopadu zaskočil celý svět, když projevem na sjezdu mládežnické organizace Alternativy pro Německo (AfD) nápadně připomínal rétoriku Adolfa Hitlera. Šlo o parodii, nebo autentický projev? Eichwald tvrdí, že chtěl před mládeží kritizovat společnost.

Eichwaldův proslov rychle obletěl sociální sítě, kde se spekulovalo, zda nešlo o provokaci či komediální skeč. Média projev označovaly za zmatený a bizarní. Bez povšimnutí nezůstalo ani Eichwaldovo výrazně vyslovované „R“.

Člen AfD na sjezdu mluvil a gestikuloval jako Hitler
Výsledky hlasování na sjezdu mladé AfD (29. listopadu 2025)
Ve středoněmeckém Giessenu se konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická organizace AfD s názvem Generace Německo (GD). (29. listopadu 2025)
Ve středoněmeckém Giessenu se konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická organizace AfD s názvem Generace Německo (GD). (29. listopadu 2025)
20 fotografií

V rozhovoru pro deník Der Standard Eichwald nyní promluvil o motivaci, která ho ke kontroverznímu projevu vedla. Zároveň nechápe, proč by měl být vyloučen ze strany.

„Obsahově jsem se nelišil od svého předchozího ani následujícího řečníka,“ tvrdí Eichwald a odkazuje tím na Kevina Dorowa. Ten na zakládající schůzi Generace Německo (GD) prohlásil, že mládež musí být vedena mládeží. To bylo heslo Hitlerjugend. Státní zastupitelství proto nyní zvažuje proti Dorowovi zahájení vyšetřování.

Nový Hitler, nebo komedie? Delegát projevem na sjezdu mládežnické AfD šokoval

Eichwald poukazuje i na durynského lídra AfD Björna Höckeho, který byl odsouzen k pokutě za použití nacistického hesla „Všechno pro Německo“.

„V čem jsem horší, že bych měl být vyloučen ze strany?“ ptá se Eichwald a vidí „dvojí morálku v AfD“.

Poukazuje i na to, že v programu AfD není žádné místo, které by zakazovalo při projevu gestikulovat nebo takto vyslovovat „R“. Připouští však, že obsah, styl a tón jeho projevu měly určitý záměr.

Těší mě, že jsme proruští. Novou hvězdou AfD je Čečenec se slabostí pro nacismus

„Měl upoutat pozornost. Chtěl jsem kritizovat společnost,“ vysvětluje. „V Německu musíme mluvit o tom, že jsem vyslovil věci, které mnozí říkají za zavřenými dveřmi nebo potichu, u stolu v hospodě a v AfD,“ dodává Eichwald.

Pokus o satiru ale popírá. Sdělil to, co mu na AfD vadí. Například, že stejně jako americký prezident Donald Trump chce snížit daně pro bohaté, že vedení strany je rozhádané a AfD postrádá demokratické principy.

Hlavním důvodem této akce však podle něj bylo prohlášení spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové v rozhovoru z ledna 2025. „Stalin a Hitler byli duchovní bratři,“ řekla tehdy.

Poslanec AfD přivítal kolegu nacistickým pozdravem, čelí obvinění

„Pro mě, jako Němce z Ruska, je to nechutná a do očí bijící relativizace vyhlazovací války proti Slovanům, úmyslné ignorování nacistické politiky ‚Lebensraum im Osten‘ a celého východního tažení proti Sovětskému svazu a jeho národům. Historie nesmí být zapomenuta ani – jako v případě Weidelové – falešně revidována,“ tvrdí.

Eichwald je se svou akcí na jedné straně spokojen, protože se projev stal velkým tématem. „Lidé by měli více diskutovat o obsahu, ne o rolování ‚R‘. To se moc nepovedlo,“ dodává. Svou specifickou výslovnost „R“ vysvětluje právě tím, že je ruský Němec.

Třicetiletý muž nyní žije v ústraní a dům opouští pouze po setmění. Kvůli svému projevu přijde o práci personálního dispečera. Eichwald tušil, že k tomu dojde. „Bylo pro mě důležitější vyslat tento vzkaz,“ sděluje.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Pavel si telefonoval se Zelenským, probrali jednání o míru

Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...

Prezident Petr Pavel si ve středu telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořili o pokračující podpoře Ukrajiny a pokroku v mírových jednáních, oznámil Hrad. Shodli se, že...

17. prosince 2025  16:22

Slováci, máme vás rádi, řekl Okamura. Notoval si s hostem v postoji k Ukrajině

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se setkal s předsedou...

Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura se setkal se svým slovenským protějškem Richardem Rašim, který Okamurovi oplatil jeho první cestu v parlamentní funkci do Bratislavy. „Slováci, máme vás...

17. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  16:15

Železná lady Machadová. Venezuelu by čekal ostrý řez, Maduro se bojí víc než dřív

Premium
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (28. srpna 2024)

Venezuelská opozičnice María Corina Machadová už není jen hlasem odporu, ale globálním symbolem, který zahnal diktátora do kouta. Generálové v Caracasu mají strach, co by s nimi nekompromisní...

17. prosince 2025  16:10

Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra

Ministr vnitra Lubomír Metnar nechal krátce po svém nástupu sundat z budovy...

Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka. Mluvčí resortu Ondřej Krátoška redakci iDNES.cz řekl, že o tom rozhodl přímo ministr Lubomír Metnar. Dodal, že před budovou...

17. prosince 2025  14:09,  aktualizováno  16:05

Blesková krádež v Praze. Zloděj kamenem rozbil vitrínu, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  10:56,  aktualizováno 

GLOSA: Výmluvný obraz generace, která místo konání řeší. Tedy hlavně sebe

Z filmu Osm milimetrů rodiny

Stojí zároveň za kamerou i před ní, snímá i režíruje sám sebe. Střihač Michal Böhm se v dokumentu Osm milimetrů rodiny zpovídá z touhy i pochybností ohledně svého případného otcovství. Jedni ve filmu...

17. prosince 2025  15:26

Řečnil jako Hitler, teď poprvé promluvil. Proč mě chtějí z AfD vyloučit? nechápe

Člen AfD na sjezdu mluvil a gestikuloval jako Hitler

Alexander Eichwald na konci listopadu zaskočil celý svět, když projevem na sjezdu mládežnické organizace Alternativy pro Německo (AfD) nápadně připomínal rétoriku Adolfa Hitlera. Šlo o parodii, nebo...

17. prosince 2025  15:22

Udeřil mě do čelisti a krku, vypověděl u soudu s tramvajákem ukrajinský cestující

Obvodní soud pro Prahu 10 začal řešit únorový incident z pražské tramvaje, při...

Obvodní soud pro Prahu 10 se ve středu podruhé zabýval incidentem mezi řidičem tramvaje a ukrajinským párem s dítětem. Letos na konci února na zastávce Nádraží Vršovice obviněný řidič Daniel Bejvl...

17. prosince 2025  15:09

Babišova vláda požádá Sněmovnu o důvěru 13. ledna, potvrdil Okamura

Společná fotografie nově jmenované vlády a prezidenta Petra Pavla. (15....

O žádosti o vyslovení důvěry koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů budou poslanci jednat v úterý 13. ledna. V tento den začne řádná schůze dolní komory, jednání o důvěře kabinetu Andreje Babiše bude...

17. prosince 2025  14:37

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Turek požádal prezidenta o schůzku, čeká na návrhy termínu

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal dopoledne prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu. Hlava státu k němu má výhrady a do vlády ho jmenovat nechce.

17. prosince 2025  14:17

Němci nechtějí říkat názory, bojí se potíží. Je to psychologický efekt, říká výzkumník

Premium
ilustrační snímek

Mezi Němci začíná sílit názor, že se příliš nevyplatí ventilovat své názory veřejně. Tento trend čerstvě potvrdil i výzkum institutu Mentefactum, citovaný deníkem Die Welt. Podle této studie pouze 43...

17. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.