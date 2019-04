Českým objevem vše teprve začíná. Egypt uvítal hodnostáře starého 4 500 let

Egyptský ministr pro památky Chaled el Anany pozval 54 velvyslanců a desítky novinářů k prohlídce nového objevu vědců z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Právě oni odkryli hrobku Chuyho, který žil v době krále Džedkarea na sklonku Staré říše, tedy zhruba před 4 500 lety.

„Na hrobce je zajímavé všechno – jak hrobka samotná, tak její pozice v blízkosti králova komplexu, její velikost nebo výzdoba v podzemí. To vše odkazuje na výjimečné postavení majitele hrobky a jeho úzkou vazbu na královskou rodinu,“ popsal vedoucí výzkumného týmu Mohamed Megahed z Českého egyptologického ústavu.

A protože objev je tak mimořádný, egyptský ministr pro památky sezval hosty na konferenci přímo k hrobce. Pouštní písek pokryly koberce, před pódium se postavily řady židlí a vše i s hosty chránil plátěný strop otevřeného stanu. Bylo to třeba - když se sešlo asi 300 lidí, polední slunce už žhnulo.

Generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Mostafa Waziri představil hrobku, egyptolog Mohamed Megahed popsal práci své expedice v jižní Sakkáře a ministr pro památky Egypta Chaled el Anany vysvětlil velvyslancům a médiím z celého světa, co objev vedený pod českou vlajkou pro Egypt znamená.

Hosté už se nemohli dočkat, až uvidí, co ukrývá zasklená vitrína postavená vedle pódia. „Připravili jsme ukázku drobných nálezů z výzkumu. Jsou to amulety, korálky, kosmetická nádobka z kalcitu i s tyčinkou k nanášení líčidla, sada kamenných mističek a také písařská paleta s hieroglyfickým nápisem,“ popsala egyptoložka Hana Vymazalová.

To nejlepší však na hosty teprve čekalo. Po projevech se přesunuli k hrobce, aby se podívali dovnitř. „Kvůli úzké přístupové chodbě a stísněnému prostoru v podzemních komorách je možné vcházet jen po malých skupinách,“ vysvětlila Hana Vymazalová.

Uvnitř pohřební komory Mohamed Megahed vykládal o hrobce, její výjimečně dochované výzdobě a historickém významu objevu pro odborníky. „Umělecké zdobení hrobky je dechberoucí. Skvěle zpracované detaily ukazují na špičkové umělce nejspíš z královských dílen,“ popisuje.

V pohřební komoře si první návštěvníci prohlédli čtyři kanopy, tedy nádoby, v nichž byly kdysi uloženy mumifikované orgány zemřelého Chuyho. Egyptologové zde objevili i mumii, byly to však spíš jen její zbytky. Ani tuto hrobku starověcí vykradači nevynechali a Chuyho mumii roztrhali, když hledali šperky.

Týmu Mohameda Megaheda, který přijel do jižní Sakkáry, aby pokračoval ve výzkumu Džedkareova pyramidového komplexu a zrestauroval jeho poničené podzemí, se kromě odkrytí dosud neznámé hrobky povedl ještě jeden objev.

Našel to, co se nepodařilo výzkumným expedicím za desítky let pátrání - jméno královny, Džedkareovy manželky. Její pyramidový komplex přiléhající k Džedkareovu komplexu byl objevený v polovině 20. století.

Její jméno Setibhor je však známé jen pár týdnů, stejně jako Chuyho hrobka. Je vytesané na sloupu z červené žuly, který se nachází v nově odkrytém vstupu do jejího pyramidového komplexu.

Egyptologové věří, že nové objevy pomohou více objasnit význam vlády krále Džedkarea a pozdního období celé 5. dynastie, kdy začalo docházet k transformaci královské ideologie a náboženských představ. V neděli svou archeologickou lokalitu uzavřeli a vracejí se do Prahy. Práci v terénu nahradí zkoumáním toho, co objevili, a zjišťováním, co to pro historii Egypta znamená. „Objevem totiž naše práce teprve začíná,“ poznamenala Hana Vymazalová.

Vydejte se dovnitř nádherně dochované hrobky:

VIDEO: Objevem práce teprve začíná. Egypt přivítal starověkého hodnostáře Chuyho