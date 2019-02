V Egyptě prošla změna ústavy, Sísí může být u moci až do roku 2034

Schválení ústavních změn se očekávalo, protože v parlamentu jednoznačně převažují Sísího spojenci. Pro návrh zvedlo ruku 485 z 596 poslanců. Podle předsedy parlamentu Alího Abdalála nyní bude schválené změny ještě zkoumat zvláštní legislativní výbor, který by pak měl do dvou měsíců definitivní znění předložit poslancům ke konečnému hlasování. Pak bude následovat referendum.



Prezident Sísí, který se dostal k moci v roce 2013 po vojenském puči, nyní vykonává svůj druhý čtyřletý mandát. Funkční období mu má skončit v roce 2022 a podle dosavadních pravidel by už poté ve volbách znovu kandidovat nemohl.

Pokud změny ústavy vstoupí v platnost, mohl by Sísí kandidovat ještě dvakrát, a to na funkční období nově prodloužené na šest let. Teoreticky by tedy mohl zůstat ve vedení země až do roku 2034.

Podle kritiků ústavních změn může tento krok znamenat, že se Egypt osm let poté, co povstání svrhlo dlouholetého vládce Husního Mubaraka, znovu vrátí k autoritářské vládě.

Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch varuje, že změny budou znamenat podkopání nezávislosti soudů a další posílení výkonné moci, která je podle ní v Egyptě už nyní zneužívána.

Sísí v době svého úřadování brutálně potlačil jakékoliv projevy opozice a loni byl opětovně zvolen poté, co byli všichni jeho potenciální vyzyvatelé uvězněni nebo přinuceni vzdát se kandidatury.