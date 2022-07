Český turista varuje před množstvím žraloků v Hurghadě. Přilákaly je obětní ovce?

V zátoce Sahl Hasheesh poblíž Hurghady, kde minulý týden žralok napadl a usmrtil dvě ženy, nadále není bezpečno, tvrdí český turista. Během jednoho dne se podle něho u pláže ocitli až tři žraloci naráz. Plavčíci se pokoušeli zatarasit vstup do moře lehátky. Někteří dávají výskyt žraloků do souvislosti s poutí do Mekky.