Výbuch kotle, pak požár. V Egyptě se poté částečně zřítila budova

Autor: ,
  20:49
Na severu Egypta se v pátek nad ránem částečně zřítila budova továrny na barvení oděvů po explozi kotle a následném požáru. Událost si vyžádala 11 obětí a 33 zraněných. Záchranáři zlikvidovali požár a odstranili trosky, hospitalizovaných zůstává sedm lidí, někteří na jednotce intenzivní péče.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Praha

Incident se stal v podniku na barvení oděvů ve městě Mahalla al-Kubrá, které se nachází asi 102 kilometrů severně od hlavního města Káhiry. Elektrický zkrat způsobil explozi kotle, načež druhé patro zachvátil požár a budova se částečně zřítila. Záchranné složky podle guvernéra požár zcela uhasily a odstranily zničené části objektu.

VIDEO: Stačil zkrat a z jachty šlehaly plameny. Tři Britové se pohřešují

Úředníci ráno předběžně hovořili o osmi mrtvých a třech uvězněných pod troskami. Není ale jasné, zda nejnovější počet obětí zahrnuje i ty dříve hlášené jako uvězněné, podotkla agentura. V prohlášení ministerstva práce stojí, že při hašení zahynuli někteří členové civilní obrany.

Kancelář guvernéra a resort zdravotnictví uvedly, že 26 zraněných již bylo propuštěno z nemocnice. Hospitalizovaných nadále zůstává sedm osob, z toho dvě na jednotce intenzivní péče.

Požár kostela v Gíze má přes 41 obětí. Může za něj zkrat v klimatizaci

V červenci zachvátil požár budovu hlavní telekomunikační společnosti v centru Káhiry. Tehdy bylo zraněno nejméně 14 lidí a dočasně nefungovaly internetové a mobilní telefonní služby.

Vstoupit do diskuse
Témata: požár, Egypt, Káhira

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Nová vláda ve Francii nic nemění. Ustoupit se škrty nechce, opozice to kritizuje

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu nezavede daň na nejbohatší obyvatele, ani nezruší nepopulární důchodovou reformu. V rozhovoru pro deník Le Parisien navíc slíbil, že novou vládu představí...

26. září 2025  21:13

Výbuch kotle, pak požár. V Egyptě se poté částečně zřítila budova

Na severu Egypta se v pátek nad ránem částečně zřítila budova továrny na barvení oděvů po explozi kotle a následném požáru. Událost si vyžádala 11 obětí a 33 zraněných. Záchranáři zlikvidovali požár...

26. září 2025  20:49

Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Premium

Ruské letectvo dál pokouší trpělivost Severoatlantické aliance. Kdy začnou spojenci ruské stíhačky sestřelovat? Podle bezpečnostního experta Jana Jireše se červená linie posunuje. „Stále existuje...

26. září 2025

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na...

26. září 2025  19:53

V Nigérii se zhroutil zlatý důl. Zemřela stovka lidí, uvádějí místní zdroje

Nejméně 100 lidí ve čtvrtek zahynulo na severovýchodě Nigérie, když se zhroutil zlatý důl. Podle agentury Reuters to tvrdí přeživší a místní. Důl s desítkami horníků pod zemí se zhroutil v jižní...

26. září 2025  19:39

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Drony a migy byly záměrné, Rusko se snaží rozšířit válku, řekl ministr Lipavský

Ruské drony nad Polskem i migy v estonském vzdušném prostoru jsou ze strany Ruska záměrné akce se souhlasem prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nejedná se o ...

26. září 2025  19:01,  aktualizováno  19:25

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl v pátek mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Evropští diplomaté v předchozích dnech varovali Moskvu, že...

26. září 2025  18:48

Filipíny zasáhl další tajfun, deset lidí zemřelo a 433 tisíc dalších se evakuovalo

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře, která si vyžádala životy nejméně deseti lidí a evakuaci více než 433 tisíc obyvatel z vesnic ohrožených sesuvy půdy a povodněmi. Po tajfunu...

26. září 2025  18:34

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj....

26. září 2025  16:23,  aktualizováno  18:29

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:17

Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokraty Michal Hašek ukončil členství ve straně PRO Jindřicha Rajchla. Ta se v letošních sněmovních volbách spojila s hnutím SPD a její členové kandidují...

26. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.