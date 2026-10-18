Egypt je připravený podpořit Saúdskou Arábii v obraně proti Húsíům

Parlament, který nechal na neděli svolat egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, bude o možné vojenské pomoci Rijádu hlasovat v pondělí.
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„Egypt poskytne Saúdské Arábii veškerou nezbytnou a možnou podporu při obraně její bezpečnosti a stability, ochraně jejích zdrojů, územní celistvosti a posvátných míst islámu,“ uvedl Sísího úřad v prohlášení po zasedání Národní rady obrany, jehož se vedle prezidenta zúčastnili také předseda parlamentu, premiér a náčelník generálního štábu.
Poslanci mají o žádosti vzešlé z jednání rady hlasovat na mimořádné schůzi, která začala ve 12 hodin středoevropského času. Původně se očekávalo, že se hlasování uskuteční již v neděli. Parlament nakonec bude v debatě o vojenské pomoci pokračovat v pondělí, kdy by mohl i hlasovat. Prodloužení debaty má umožnit všem zákonodárcům, kteří si to přejí, se k záležitosti vyjádřit, řekli dva poslanci.
Húsíjští povstalci v Jemenu v poslední době na území svého severního souseda zaútočili mimo jiné na mezinárodní letiště v Rijádu či na zařízení státní ropné společnosti Saudi Aramco.
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Po zhroucení příměří se od července v samotném Jemenu stupňují boje mezi mezinárodně uznávanou provládní koalicí vedenou Saúdskou Arábií a hnutím Húsíů podporovaných Íránem. Jemenský konflikt se tak podle agentur stal další frontou nynější širší blízkovýchodní války, kterou v únoru rozpoutaly Spojené státy a Izrael vzdušnými údery proti Íránu.
Egypt a Saúdská Arábie jsou blízcí strategičtí a ekonomičtí partneři. Pouštní království a další na ropu bohaté státy Perského zálivu po svržení islamistického prezidenta Muhammada Mursího roku 2013 poskytly Egyptu miliardy dolarů přímo či přes vklady do centrální banky a investice. Egypt se už v roce 2015 připojil ke koalici vedené Saúdskou Arábií, která v Jemenu zasáhla na straně vlády proti Húsíům, role egyptské armády na bojišti ale byla jen omezená.