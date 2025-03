Barma i Thajsko hlásí desítky mrtvých v důsledku zemětřesení, zatímco američtí experti s odvoláním na své projekce varují, že počty obětí mohou jít do tisíců. Barmská vláda vyhlásila stav nouze a...

Pětatřicetiletý motorkář ve čtvrtek v podvečer u Sadové na Královéhradecku naboural do osobního auta. Patrně přes zákaz předjížděl kolonu aut a narazil do vozu, jenž odbočoval vlevo. Se zraněním...

Ze Slovenska a Maďarska se nově do Česka nesmí převážet krmiva a steliva pro hospodářská zvířata. Zákaz vydala v pátek s okamžitou platností Státní veterinární správa (SVS) v reakci na šíření nákazy...

Silné zemětřesení, jež v pátek otřáslo Bangkokem, překvapilo i Radima Chomiče, Čecha, který v thajské metropoli žije už přes dvacet let. „Obrazy se kývaly, lustry houpaly a z výškových budov tekla...

„Lepší Turek než ukřičený Okamura?“ Politolog hodnotí náskok Motoristů

Motoristé v nejnovějším průzkumu přeskočili SPD. V únoru by je do Sněmovny volilo osm procent voličů, hnutí Tomia Okamury by podle modelu agentury Median získalo o jeden procentní bod méně. „Může jít...