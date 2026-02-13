Na egyptském Sinaji objevili naleziště s 10 000 let starým skalním uměním

  6:34
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá 100 metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedlo egyptské ministerstvo turismu a památek, které na sociální síti Instagram zveřejnilo několik fotografií.
Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.

Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.

Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.

Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.

Na egyptském Sinaji objevili naleziště s 10 000 let starým skalním uměním

