Do Egypta na dovolenou. Země se pro turisty otevře od července

Podmínkou uvolňování je důsledné dodržování přísných hygienických opatření. Otevřít by se tak nyní opět měla letoviska Šarm aš-Šajch a Dahab na Sinajském poloostrově, letoviska Hurgada a Marsa Alam u Rudého moře a Marsa Matrúh na pobřeží Středozemního moře.

Cestovní agentury v souvislosti s otevřením egyptských hranic turistům očekávají zvýšený zájem Čechů o zájezdy. „První let plánuje společnost Smartwings na 15. červenec a lety jsou zatím vypsané do konce října. Egypt zároveň až do konce října nevyžaduje na charterových letech žádné poplatky za víza,“ uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

„Průměrná cena zájezdů do Egypta vychází na 15 tisíc korun, momentálně však lze na našem webu podobný zájezd pořídit už kolem 10 tisíc korun,“ dodala Řezničková.

Velký zájem eviduje také cestovní kancelář Exim Tours. Většina dotazů se podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky týká právě této země a Tuniska. V květnovém průzkumu cestovní kanceláře, kde by chtěli lidé strávit letošní dovolenou, zvítězil podle Kostky rovněž Egypt.



V následujících dvou týdnech v Egyptě uvolnění čeká i další opatření proti koronaviru, obchody budou mít otevřeno o hodinu déle a o hodinu se zkrátí trvání nočního zákazu vycházení.

Egypt už hotely otevřel domácím turistům

Egyptská vláda nyní také zvažuje, že nechá v koronavirem nejméně zasažených provinciích od července otevřít mešity, uskutečnit se také mají závěrečné středoškolské zkoušky. Veřejné pláže a parky zůstanou do konce června zavřené.



Letiště jsou nyní využívána jen k vnitrostátním a repatriačním letům, v květnu se však egyptské hotely s omezenou kapacitou opět otevřely, byť zatím jen pro domácí turisty.

Pandemie způsobená koronavirem zastavila egyptský turistický sektor, který tvoří zhruba pět procent jeho hrubého domácího produktu. Severoafrická země ve snaze zpomalit šíření koronaviru v březnu pozastavila pravidelné mezinárodní lety a zavřela restaurace, hotely a kavárny.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat na Slovensko, do Rakouska a do Maďarska. Do Německa mohou jen v odůvodněných případech, při návratu se ale již nemusejí prokazovat testem na covid-19, nemusejí zůstat ani v karanténě.

Podle vládní mapy rizikovosti evropských destinací bude od 15. června možné volně cestovat do větší části Evropy. Test na koronavirus nebo karanténu budou muset dodržet při návratu z Británie nebo Švédska.

U mimoevropských zemí zatím nebyla pravidla stanovena. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra zahraničí Tomáše Petříčka má být řešení přijato na úrovni celé unie.

Evropská komise dnes doporučila od začátku července postupně rušit zákaz cest cizinců z vnějších zemí do EU. Státy podle ní mají být rozděleny do skupin podle rizika nákazy. Mezi prvními by se mohli hranice otevřít pro Albánii, Bosnu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko.