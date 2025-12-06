Egyptologové objevili 225 sošek, odkryli tajemství hrobky faraona Šešonka

„Žádné sošky v královské hrobce se v Džanetu, a myslím i v celém Údolí Králů, od roku 1946 nenašly. Výjimkou je Tutanchamonova hrobka z roku 1922,“ řekl v pátek francouzský egyptolog Frédéric Payraudeau.
Nález Payraudeau učinil 9. října spolu se svým kolegou Ahmedem Nakšarou během francouzské archeologické mise.
„Když jsme viděli tři nebo čtyři sošky slepené dohromady, hned jsme věděli, že to bude skvělé,“ řekl Payraudeau.
Týmu trvalo deset dní, než vytáhl 225 malých hliněných figurek. Tyto sošky jménem vešebt představovaly podle Payraudeaua takzvané služebníky, kteří měli doprovázet zesnulého do posmrtného života. Více než polovina z nich jsou ženy, což je podle egyptologa výjimečné.
Díky nápisu na soškách archeologové zjistili, že v sarkofágu byl pohřben faraon Šešonk III., který vládl zhruba čtyři desetiletí v 9. století před naším letopočtem.
V Džanetu (řecky Tanis) zhruba před 3000 lety sídlili panovníci 21. dynastie, kteří město založili mezi lety 1050-1030 před naším letopočtem. Významné naleziště archeologové poprvé objevili v roce 1722.
Právě z Džanetu pochází velká žulová sfinga, která se nyní nachází v pařížském muzeu Louvre.