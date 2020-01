Vědci rozmluvili tři tisíce let starou mumii. Poslechněte si knězův hlas

„Vytvořili jsme zvuk, který by mohl vydávat Nesyamun. Není to jeho hlas, protože on samozřejmě nemluví,“ vysvětlil britskému listu The Guardian jeden z autorů studie David Howard, odborník na elektroniku z University of London.

Vědci nejdřív mumii vzali na počítačovou tomografii. Na základě snímků vytvořili digitální rekonstrukci jejího hlasového ústrojí a pak jeho model vytiskli na 3D tiskárně. Ten napojili na elektrolarynx, tedy elektrický generátor zvuku, který u pacientů se ztrátou hlasu nahrazuje hlasivky.

Vědci využili toho, že Neysamunův hlasový aparát se zachoval ve výjimečně dobrém stavu. Mumifikace a čas si samozřejmě vybrali svou daň: jazyk je seschlý a horní patro zcela chybí, takže vědci ho museli digitálně vymodelovat. Výsledný zvuk připomíná hekání, které si můžete poslechnout na článkovém videu.

Autoři studie dodávají, že od 3D modelu hlasového ústrojí rozhodně nelze očekávat celá slova. I tak by ale jejich experiment mohl veřejnosti nabídnout novou dimenzi přiblížení se světu starého Egypta. „Představte si, že jdete do muzea a uslyšíte tři tisíce let starý hlas. To je něco, co si hodně dlouho zapamatujete," míní archeolog John Schofield.

Mumie, který přežila Blitz

Vědci upozorňují, že pro Nesyamuna byl hlas při vykonávaní úřadu velmi důležitý. Jako kněz a písař v chrámovém komplexu Karnak opěvoval egyptská božstva a pronášel modlitby.

Egypťané navíc věřili, že budou moci mluvit i po smrti, aby bohy přesvědčili, že vedli dobrý život. „Pouze když se jim to povedlo, mohla jejich duše na věčnost. Pokud ve zkoušce propadli, zemřeli podruhé věčnou smrtí,“ vysvětluje archeoložka Joann Fletcherová z University of York.

Nesyamun žil asi 1100 let před Kristem za vlády faraona Ramesse XI. Jeho mumie se nachází v muzeu v anglickém Leedsu, kde zázrakem přežila i německé bombardování za druhé světové války. Je to jedna z nejlépe dochovaných mumií nacházejících se v Británii a také jedna z nejlépe prozkoumaných.

Thébský kněz zemřel přibližně ve věku padesáti let. Dříve se mělo za to, že příčinou jeho smrti bylo uškrcení. Pozdější výzkumy naznačují, že Nesyamun nejspíš zemřel v důsledku alergické reakce po bodnutí hmyzem. To by mohlo vysvětlovat, proč má mumie vystrčený jazyk, ale žádné poškození kostí kolem krku.