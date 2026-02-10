Stavte se na Epsteinův ostrov, ženy mají vstup zdarma. Akce vyvolala pobouření

Autor: ,
  21:26
V káhirském nočním klubu se v úterý měla konat akce s názvem „Den na Epsteinově ostrově“. Poté, co záměr organizátorů vyvolal pobouření na sociálních sítích, byl večírek odkazující na amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zrušen. Egyptská policie také zatkla jednoho z organizátorů.

Organizátoři akci plánovali na káhirském ostrůvku Zamálek s bezplatným vstupem pro ženy. Měla se uskutečnit v době, kdy nově zveřejněná série dokumentů souvisejících se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem vyvolala další vlnu pobouření.

Ministerstvo uvedlo, že organizátoři večírku neměli potřebná povolení. Noční klub, kde se akce měla konat, i dýdžejové inzerovaní na letáku popřeli jakoukoli účast či spolupráci, píše agentura AFP.

Káhirská akce Den na Epsteinově ostrově vyvolala pobouření
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti.
Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a neznámou ženou
Fotografie z Epstein Files
46 fotografií

Rozruch kolem plánované akce vyvolalo video zveřejněné na sociálních sítích. V něm egyptská aktivistka za práva žen Nadín Ašrafová vyjadřuje pobouření nad propagací akce a ostře kritizuje její nevhodnou povahu. Na videu je v pozadí vidět plakát k dané události, který organizátoři později smazali.

Ašrafová však upozornila, že v době, kdy se informace o akci dostaly na veřejnost, na ni už řada mužů reagovala pozitivně a projevila zájem se jí zúčastnit. „Často slyším argument, že ne všichni muži páchají násilí na ženách. Přesto však velká část mužů tento problém stále nebere vážně. Jak pak můžeme seriózně mluvit o obtěžování žen na ulicích, když muži neberou vážně ani případ Epsteina?“ podotkla Ašrafová.

„Je to moje vina.“ Norská princezna se omluvila za přátelství s Epsteinem

Aktivistka se ve videu zároveň podivuje nad tím, že v instagramovém příspěvku k akci organizátoři uváděli, že vstup pro ženy je zdarma, zatímco pro muže je vstup 500 liber (přibližně 200 korun). Podle Ašrafové taková forma propagace nejen bagatelizuje Epsteinovy zločiny, ale zároveň muže vybízí k zaplacení za vstup na akci, „kde mohou se ženami zacházet, jak se jim zlíbí“.

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Jako chlapec ze Slovenska jsem se přidal, říká Lajčák o Epsteinovi a „mužském egu“

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

Egyptské ministerstvo vnitra na síti X uvedlo, že akce neměla potřebná povolení a že člověk odpovědný za její organizaci byl zadržen:

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

Stavte se na Epsteinův ostrov, ženy mají vstup zdarma. Akce vyvolala pobouření

Káhirská akce Den na Epsteinově ostrově vyvolala pobouření

V káhirském nočním klubu se v úterý měla konat akce s názvem „Den na Epsteinově ostrově“. Poté, co záměr organizátorů vyvolal pobouření na sociálních sítích, byl večírek odkazující na amerického...

10. února 2026  21:26

Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.

Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit čtyřiatřicetiletý Radim Stráník. Tento muž teprve před necelými pěti lety rozjel svůj byznys s fermentovanou...

10. února 2026  21:11

Okamurův rekord má být důvod pro jeho neomezené právo mluvit? ptá se Richterová

Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Poslanci začali projednávat návrh na změnu jednacího řádu kvůli snaze omezit obstrukce. „Na sílu chtějí prosadit například neodůvodnitelné neomezené přednostní právo pro Tomia Okamuru jako předsedu...

10. února 2026  5:30,  aktualizováno  21:10

V Praze metalisté koncert ještě odehráli, v Istanbulu už kvůli satanismu dostali zákaz

Ruská deathcoreová kapela Slaughter to Prevail odehrála koncert v klubu Sentrum...

V Istanbulu tento týden místní úřady zrušily koncerty dvou metalových kapel. Rozhodnutí představitelé města zdůvodnili tím, že jejich vystoupení nejsou slučitelná se společenskými hodnotami.

10. února 2026  20:11

Baltské moře zamrzlo. Estonské ostrovy spojil místo trajektů ledový most

Auto jede po zamrzlém průlivu Soela v Baltském moři poblíž estonského ostrova...

Teploty v Pobaltí se už týdny drží někdy i hluboko pod bodem mrazu. Díky chladu propojila estonské ostrovy Saaremaa a Hiiumaa silnice na ledě, která řidičům oficiálně slouží od neděle. Úřady krokem...

10. února 2026  20:03

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

10. února 2026

Krvácení či bolesti? Mnohdy už neléčitelné. Gynekoložka o rakovině děložního čípku

Premium
Hana Kosová

S lidským papilomavirem se za svůj život může setkat prakticky každý. Ačkoliv se s ním organismus dokáže často vypořádat sám, v těch závažnějších případech způsobuje třeba rakovinu děložního čípku....

10. února 2026

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také...

10. února 2026

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, jeho řidič zemřel

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu byl...

10. února 2026  15:56,  aktualizováno  19:47

Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

Jana Brejchová

Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.

10. února 2026  18:44,  aktualizováno  19:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

10. února 2026  19:03

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se rozhodl muž ze středních...

10. února 2026  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.