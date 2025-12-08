VIDEO: Egyptskou Hurghadu zasáhl déšť a silné bouřky, úřady vyhlásily stav nouze

Podle záběrů pořízených místními médii jsou v ulicích vozidla, která odsávají přebytečnou vodu z ulic. Hurghada se nachází v subtropickém pouštním podnebí. Infrastruktura regionu je proto uzpůsobena právě extrémně nízkým srážkám, které se pohybují kolem osmi milimetrů ročně.
Podle meteorologické aplikace Ventusky v sobotu spadlo až čtyři milimetry srážek, což je právě polovina všech srážek, které v Hurghadě spadnou za rok.
Město Marsa Alam v jižní provincii Rudého moře podle Elwatan News rovněž v sobotu zasáhl déšť a bouřky. Podle generálmajora Amra Hanafiho, guvernéra Rudého moře, nejsou hlášeny žádné oběti ani škody na majetku.
Hurghada (červeně) a Marsa Alam (modře)
