VIDEO: Egyptskou Hurghadu zasáhl déšť a silné bouřky, úřady vyhlásily stav nouze

Autor:
  15:03
Úřady egyptského guvernorátu Rudé moře, na jehož území leží i známé letovisko Hurghada, vyhlásily stav nouze poté, co region v sobotu zasáhly na poměry východu Egypta významné srážky a špatné povětrnostní podmínky. Informují o tom tamní média Elwatan News a Cairo24.

Podle záběrů pořízených místními médii jsou v ulicích vozidla, která odsávají přebytečnou vodu z ulic. Hurghada se nachází v subtropickém pouštním podnebí. Infrastruktura regionu je proto uzpůsobena právě extrémně nízkým srážkám, které se pohybují kolem osmi milimetrů ročně.

Podle meteorologické aplikace Ventusky v sobotu spadlo až čtyři milimetry srážek, což je právě polovina všech srážek, které v Hurghadě spadnou za rok.

Město Marsa Alam v jižní provincii Rudého moře podle Elwatan News rovněž v sobotu zasáhl déšť a bouřky. Podle generálmajora Amra Hanafiho, guvernéra Rudého moře, nejsou hlášeny žádné oběti ani škody na majetku.

Hurghada (červeně) a Marsa Alam (modře)

