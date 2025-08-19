Týrání želvy v Egyptě. Turista Láďa se jí podepsal nožem do krunýře

Pravděpodobně český turista zohavil želvu a její krunýř v zátoce Coraya, nedaleko oblíbeného letoviska Marsa Alam. Do krunýře jí nožem vyryl podpis „Láďa“. Želvě nyní hrozí infekce a potenciálně i úmrtí, varují zoologové. S informací přišla influencerka vystupující pod přezdívkou Češka v Egyptě.

Video, které podle dostupných informací natočil egyptský potápěč, na svém facebookovém profilu sdílela influencerka Barbora Hůlková, vystupující jako „Češka v Egyptě“. Na krunýři má želva vyryté jméno Láďa, i s diakritikou. To podle Hůlkové nasvědčuje tomu, že čin spáchal turista českého původu.

Poloslepou kočku někdo střelil zblízka do hlavy. Může přijít o zrak úplně

„Krunýř želvy není mrtvá skořápka. Je to živá součást jejího těla, protkaná nervy a cévami. Želva cítí každý dotek, každý tlak, každý řez,“ napsala influencerka rozhořčeně. Uvedla také, že zvířeti nyní hrozí infekce, která ho může ohrozit na životě.

Želva s vyrytým podpisem „Láďa“.

Někteří lidé v komentářích autorku příspěvku nařkli z využití AI, tedy nepravosti celé záležitosti, autorka si nicméně za legitimitou fotek i videa stojí a sdílela i další fotky a videa, jak turisté nelidsky zacházejí s mořskými živočichy v oblíbené egyptské zátoce.

Lidé v komentářích vyjadřují znechucení nad počínáním pachatele. „Láďovi bych to oplatila stejným dílem na čele,“ píše uživatelka. „Nemám slov! Zavřela bych ho na 15 let!“ vyjadřuje znechucení další.

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Podle informací serveru Blesk se případem už zabývají tamní policisté, ochranářské organizace i HEPCA, která má na starost ochranu moří a půdy. Podle Hůlkové je problémem neochota místních úřadů případ doopravdy řešit. „Nechtějí si dělat problémy s turisty, protože toho daného člověka u toho nechytili za ruku.“

Hůlková zveřejnila i další video, kde dochází k násilí na želvách. Ve videu je německá turistka, která pod vodou zvířeti šlape na krunýř. Influencerka vyzvala veřejnost s tím, že kdyby měl kdokoliv jakékoliv informace, ať se na ní obrátí. „Člověk, který dokáže ublížit takto chráněnému a bezbrannému zvířeti, by měl nést následky,“ napsala.

V Egyptě jsou plži, želvy a další mořští živočichové a organismy chráněni v rámci zákonů o přírodních rezervacích. Zákon zakazuje dotýkání se, chytání, rušení nebo jejich odstraňování – zejména pak v chráněných oblastech. Opatření platí i pro korály, mušle, hvězdice a další mořské živočichy.

Zátoka Coraya a letovisko Marsa Alam (modře) u Rudého moře

Zátoka Coraya a letovisko Marsa Alam (modře) u Rudého moře

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

