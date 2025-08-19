Video, které podle dostupných informací natočil egyptský potápěč, na svém facebookovém profilu sdílela influencerka Barbora Hůlková, vystupující jako „Češka v Egyptě“. Na krunýři má želva vyryté jméno Láďa, i s diakritikou. To podle Hůlkové nasvědčuje tomu, že čin spáchal turista českého původu.
„Krunýř želvy není mrtvá skořápka. Je to živá součást jejího těla, protkaná nervy a cévami. Želva cítí každý dotek, každý tlak, každý řez,“ napsala influencerka rozhořčeně. Uvedla také, že zvířeti nyní hrozí infekce, která ho může ohrozit na životě.
Někteří lidé v komentářích autorku příspěvku nařkli z využití AI, tedy nepravosti celé záležitosti, autorka si nicméně za legitimitou fotek i videa stojí a sdílela i další fotky a videa, jak turisté nelidsky zacházejí s mořskými živočichy v oblíbené egyptské zátoce.
Lidé v komentářích vyjadřují znechucení nad počínáním pachatele. „Láďovi bych to oplatila stejným dílem na čele,“ píše uživatelka. „Nemám slov! Zavřela bych ho na 15 let!“ vyjadřuje znechucení další.
Podle informací serveru Blesk se případem už zabývají tamní policisté, ochranářské organizace i HEPCA, která má na starost ochranu moří a půdy. Podle Hůlkové je problémem neochota místních úřadů případ doopravdy řešit. „Nechtějí si dělat problémy s turisty, protože toho daného člověka u toho nechytili za ruku.“
Hůlková zveřejnila i další video, kde dochází k násilí na želvách. Ve videu je německá turistka, která pod vodou zvířeti šlape na krunýř. Influencerka vyzvala veřejnost s tím, že kdyby měl kdokoliv jakékoliv informace, ať se na ní obrátí. „Člověk, který dokáže ublížit takto chráněnému a bezbrannému zvířeti, by měl nést následky,“ napsala.
V Egyptě jsou plži, želvy a další mořští živočichové a organismy chráněni v rámci zákonů o přírodních rezervacích. Zákon zakazuje dotýkání se, chytání, rušení nebo jejich odstraňování – zejména pak v chráněných oblastech. Opatření platí i pro korály, mušle, hvězdice a další mořské živočichy.
Zátoka Coraya a letovisko Marsa Alam (modře) u Rudého moře
